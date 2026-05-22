Nächtliche Verschönerungsaktion in Neu-Ulm

Nachdem unsere letzte Aktion (siehe hier https://de.indymedia.org/node/736594) leider aufgrund des Eingreifens der poliyeiwenug erfolgreich war, haben wir uns dazu entschieden, erneut los zu ziehen und dem gewalttätigen AFDler Didi H. wieder zu zeigen, dass er in unserer Stadt nicht erwünscht is!

Dieses Mal haben wir in der NeuNUlmer Memmingerstraße auf einem grossen Werbeplakat seines Tattoostudios "Checkpoint Charlie" eine bunte Botschaft hinterlassen, denn es gilt noch immer: Keine Toleranz der Intoleranz!

Didi H. Und seine Taten sind nur ein Symptom eines immer stärkeren Rechtsruck in diesem Land. Während der Staat von massenhaften Abschiebungen und totaler Überschwemmung schwärmt und immer mehr den Sozialstaat zu Gunsten von militarisierunMund Aufrüstung zusammenkürzt, werden extrem rechte Kräfte immer stärker und können ohne Konsequenzen eine wachsende Gefahr für FLINTA*, links gelesene und migrantische Personen sein.

In diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, mit allen Mitteln dieser Entwicklung entschlossen entgegenzutreten. Bildet Bänden, denn Antifa heißt noch immer Handarbeit!