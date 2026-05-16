Nächtliche Verschönerungsaktion in Neu-Ulm
Eine nächtliche Verschönerungsaktion mit Stickern gegen ein Tattoostudio, welches von einem gewaltbereiten AfDler geführt wird.
.... Nazis haben Namen und Adressen! Getreu diesem Motto haben wir als Gruppe unabhängiger Antifaschist*innen, dem Tattoostudio "Checkpoint Charlie" Des extrem rechten und gewaltbereiten Afd-Anhängers Dieter H., genannt "Didi", in Neu-Ulm einen nächtlichen Besuch abgestattet und dieses etwas verschönert.
Didi tritt immer wieder Bei Afd-Veranstaltungen und Infoständen als Security auf und schreckt dabei auch nicht vor Gewalt gegenüber Gegendemonstrant*innen zurück. So zuletzt am 28.02.2026 als er einem Genossen Bei einer Aktion gegen den Afd-Infostand in Ulm ohne Grund mit einem verstärkten Handschuh ins Gesicht geschlagen hat. Außerdem hat er am 18.10.24 eine Räumlichkeiten in der ehemaligen Rockerkneipe "Underground" in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße dem völkisch-rassistischen Aktivisten Martin Sellner für eine Lesung seines Buches über die sogenannte "Remigration" zur Verfügung gestellt.
Unsere Aktion, wo wir auf die Scheiben des Ladens “Kauft nicht bei Nazis“-Sticker verteilt haben, soll die Anwohner*innen aufklären, welche Rechten Umtriebe in ihrem Viertel stattfinden und dem rechten Schläger das Geschäft vermiesen. Wir appellieren damit an die möglichen Kund*innen diesen Laden zu meiden, denn: Wer schweigt, stimmt zu!