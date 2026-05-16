Nächtliche Verschönerungsaktion in Neu-Ulm

.... Nazis haben Namen und Adressen! Getreu diesem Motto haben wir als Gruppe unabhängiger Antifaschist*innen, dem Tattoostudio "Checkpoint Charlie" Des extrem rechten und gewaltbereiten Afd-Anhängers Dieter H., genannt "Didi", in Neu-Ulm einen nächtlichen Besuch abgestattet und dieses etwas verschönert.

Didi tritt immer wieder Bei Afd-Veranstaltungen und Infoständen als Security auf und schreckt dabei auch nicht vor Gewalt gegenüber Gegendemonstrant*innen zurück. So zuletzt am 28.02.2026 als er einem Genossen Bei einer Aktion gegen den Afd-Infostand in Ulm ohne Grund mit einem verstärkten Handschuh ins Gesicht geschlagen hat. Außerdem hat er am 18.10.24 eine Räumlichkeiten in der ehemaligen Rockerkneipe "Underground" in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße dem völkisch-rassistischen Aktivisten Martin Sellner für eine Lesung seines Buches über die sogenannte "Remigration" zur Verfügung gestellt.

Unsere Aktion, wo wir auf die Scheiben des Ladens “Kauft nicht bei Nazis“-Sticker verteilt haben, soll die Anwohner*innen aufklären, welche Rechten Umtriebe in ihrem Viertel stattfinden und dem rechten Schläger das Geschäft vermiesen. Wir appellieren damit an die möglichen Kund*innen diesen Laden zu meiden, denn: Wer schweigt, stimmt zu!