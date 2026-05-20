Generation Deutschland angreifen!

Vor einigen Tagen wurde Julia Gehrckens, die Teil des Vorstandes von Generation Deutschland ist, in der Hoopter Landstraße 147 (Winsen/Niedersachsen) in ihrem Zuhause besucht.

Dabei wurde ihr Auto, ein dunkler VW Golf mit dem Kennzeichen WL EA 113 tiefergelegt, sowie auch das Haus mit Farbe eingedeckt.

Auf ihrem Haus wurde sie als das gekennzeichnet, was sie ist: Ein Nazischwein!

Wer im neonazistischen Vorfeld hetzt, muss Ziel antifaschistischer Praxis werden!

Abseits von Ohnmacht und bürgerlicher Pseudohaltung gilt es, Nazis auch in ihren Rückzugsräumen aufzuspüren und anzugreifen. Es gibt kein ruhiges Hinterland!

Organisiert den antifaschistischen Selbstschutz!

Antifa heißt Angriff!

Weitere Infos:

https://taz.de/Rechtsextremistische-Frauen/!6139926/

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/w...