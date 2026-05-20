Karl-Lueger-Statue Angegriffen

Wir fanden es unerträglich dass in Wien einem Antisemiten und Hitlervorbild wie Lueger gedacht wird. Insbesondere mittels einer übergroßen, auf einem meterhohen Sockel erhobenen Ehrenstatue am Ring, welche von einem NSDAP-Mitglied und Hitlerverehrer geschaffen wurde. Auch eine 'künstlerische' Neigung ändert an diesen Zuständen nichts, sie brachte uns nur die einmalige Gelegenheit in Ruhe und auf Augenhöhe mit der Statue zu arbeiten. Dafür möchten wir der Stadt Wien herzlich danken.

Wir haben mit Freude Hand an des Nazi Werk und des Antisemiten Abbild gelegt und wollen hiermit alle Genoss*innen dazu ermutigen auch ihre eigene Umgebung positiv zu gestalten. Es gibt viel zu viele solcher Statuen.

Machts es gut und bis bald,

Kritk im öffentlichen Raum