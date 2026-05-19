Drohnensymposium sabotiert

Alle Jahre wieder. Diesmal treffen sich am 21. und 22. Mai Vertreter*innen von Elbit Systems, Rheinmetall, Lockheed Martin, Stark, dem Bundesheer und anderen Institutionen, um ihre Tötungsmaschinen im Zuge eines sogenannten Drohnensymposiums vorzustellen.

Dazugelernt haben sie offensichtlich nichts. Schon wieder ist es ein paar Menschen gelungen, sich Zutritt zu der Verananstaltungshalle, den Wiener Werkshallen, zu verschaffen und schon wieder wurde der innere Eingangsbereich der Halle mit Buttersäure präpariert. Es wurden zusätzlich viele Fensterscheiben zerstört.

In der Hoffnung, dass die kalte Luft und der stimulierende Buttersäuregeruch euch helfen zu erkennen, wie viel Blut an euren Händen klebt, ihr neokolonialen, kapitalistischen Mörder. Eure Drohnen töten! Wir schauen nicht zu, wie ihr über Leben und Tod von Menschen entscheidet. Ihr seid angreifbar!

Krieg dem Krieg

Danke dem Verfassungsschutzbericht 2025 für die Inspiration