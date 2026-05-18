Das Rad muss nicht neu erfunden werden 2.0 / Link-Liste

Danke für die Genoss*innen vom Themenkollektiv, dass Sie im Februar die Initiative einer Link-Liste ergriffen haben (https://de.indymedia.org/node/707966). Auch wir denken, dass es hunderte Websites mit wunderbaren Inhalten gibt, die nur zu wenig Verbreitung erfahren. Aus diesem Grund haben wir die Linkliste erweitert, insbesondere im Antifa-Kontext. Bitte ergänzt weitere Links in den Kommentaren, es gibt noch so viel mehr! Antifaschistische Recherche Allgemein:



Karte extrem rechte Akteur*innen: https://antifastreetmaps.org/

extrem rechte Medien: https://www.apabiz.de/medienprofile/

extrem rechter Kampfsport: https://runtervondermatte.noblogs.org/

extrem rechte Symbole: https://dasversteckspiel.de/

Recherche und Diskussionsmedium: AIB https://antifainfoblatt.de/

Antifa-Sachsen:

