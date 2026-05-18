Das Rad muss nicht neu erfunden werden 2.0 / Link-Liste
Danke für die Genoss*innen vom Themenkollektiv, dass Sie im Februar die Initiative einer Link-Liste ergriffen haben (https://de.indymedia.org/node/707966). Auch wir denken, dass es hunderte Websites mit wunderbaren Inhalten gibt, die nur zu wenig Verbreitung erfahren. Aus diesem Grund haben wir die Linkliste erweitert, insbesondere im Antifa-Kontext. Bitte ergänzt weitere Links in den Kommentaren, es gibt noch so viel mehr! Antifaschistische Recherche Allgemein:
- Exif-Recherche: https://exif-recherche.org/
- Recherche Nord: https://recherche-nord.com/
- PIXA Archiv: https://pixelarchiv.org/
- Karte extrem rechte Akteur*innen: https://antifastreetmaps.org/
- extrem rechte Medien: https://www.apabiz.de/medienprofile/
- extrem rechter Kampfsport: https://runtervondermatte.noblogs.org/
- extrem rechte Symbole: https://dasversteckspiel.de/
- Recherche und Diskussionsmedium: AIB https://antifainfoblatt.de/
Antifa-Sachsen:
- Recherche Sachsen: https://www.runtervonderkarte.jetzt/
- Recherche Leipzig: https://periskop.noblogs.org/
- Recherche Leipzig: https://chronikle.org/
- Recherche Leipzig: https://www.inventati.org/leipzig/
- Recherche Leipzig (alt): https://gamma.noblogs.org/
- Recherche Dresden: https://naziwatchdd.noblogs.org/
- Recherche Dresden: https://antifaelbflorenz.noblogs.org/post/category/naziwatch/
- Recherche Chemnitz: https://rechtesicherheit.noblogs.org/
Antifa-Berlin/Brandenburg:
- Recherche Berlin: https://antifa-berlin.info/recherche
- Recherche Berlin: https://rechtsaussen.berlin/
- Recherche Berlin: https://tkrechtsaussen.noblogs.org/
- Recherche Dritter Weg: https://www.ausdemweg.net/
Antifa-Thüringen:
- Recherche Ostthüringen: https://rechercheostthueringen.noblogs.org/
- Recherche Jena: https://rechercheportaljenashk.noblogs.org/
- Recherche Erfurt: https://rechercheportalerfurt.noblogs.org/
Antifa-Süddeutschland:
- Recherche Ulm: https://www.recherche-ulm.com/
- Recherche Süden: https://recherchesued.noblogs.org/
- Antifa Archiv München: https://www.aida-archiv.de/
Veranstaltungskalender-Übersicht:
- Leipzig: https://www.planlos-leipzig.org/
- Potsdam: https://rotes.potsda.mn/
- Hannover: https://rauszeit-termine.org/
- München: https://www.kalinka-m.org/
- Karlsruhe: https://karlsunruh.org/
- Hamburg: https://www.sperrstunde.org/
- Bielefeld: https://www.lilabi.net/
- Frankfurt: https://ffm.demosphere.net/
- Bonn: https://bonn-info.tk/
- Ruhrgebiet: https://www.hermine-termine.net/
- Bodensee: https://trampolin.squat.net/
- Hamburg: https://bewegungsmelder.org/
Regionale Diskussions-Plattformen:
- Allgemein: https://de.indymedia.org/
- Bremen: https://tumulte.org/ (Teil von radikal.news)
- Leipzig: https://knack.news/ (Teil von radikal.news)
- Berlin: https://kontrapolis.info/ (Teil von radikal.news)
- Süddeutschland: https://antifa-info.net/
- Schweiz: https://barrikade.info/ (Teil von radikal.news)
- Österreich: https://emrawi.org/(Teil von radikal.news)
Tipps, Tricks, How-Tos und Anleitungen für Aktivist:innen:
- Bewegungs-Wiki: https://aktivismus.org/
- Antifaschistischer Werkzeugkasten: https://1312dinge.noblogs.org/
- Aktivist:innen-Handbuch (ENG): https://activisthandbook.org/
- Sammlung verschiedener Texte: https://www.notrace.how/de/
- Material: https://switchoff.noblogs.org/material/
- Demo-Medizin: http://riotmedicine.net/
- Buch: Tipps & Tricks für Antifas und Antiras
Theorie:
- Kommunistische Theorie: https://komaufbau.org/theorie/
- Anarchistische Theorie: https://anarchistischebibliothek.org/special/index
- ABC des Kommunismus: https://komaufbau.org/wp-content/uploads/2018/02/N.-Bucharin-und-E.-Preobraschensky-ABC-des-Kommunismus
- ABC des Anarchismus: https://anarchistischebibliothek.org/mirror/a/ab/alexander-berkman-abc-des-anarchismus.pdf
Selbstverwaltete Video-Plattformen:
Datenschutz:
Anti-Repression:
Ergänzungen
ganz gut
kommunistischer aufbau ist aber ein griff ins klo , kommunismus ist diskurs und nicht dogma, da ist das marxist internet archive https://www.marxists.org/ besser.
teilweise sind auch gruppen/projekte in den falschen überschriften gelandet.
panocticum = texte, übersetzungen
no trace project = protection, strategie, texte
Weitere Links:
Weltweit:
Anarchist Libraries Network
https://www.anarchistlibraries.network
Deutschsprachig, Theorie, Berichte, Debatte:
Untergrundblättle
https://www.untergrund-blättle.ch/
Internetportal Anarchismus.at
https://www.anarchismus.at/
Recherche Süddeutschland:
Autonome Antifa Freiburg
Vernetzung von allen möglichen Nachrichten
Anarchistische Föderation
Danke + Ergänzung
Für Hausbesetzer*innen:
https://de.squat.net/
Datenschutz:
Antimilitarismus:
Rojava:
Spuckis Albträume werden wahr
Kinderficker Sebastian Leins aus Stuttgart Hohenheim trinkt sich bei der Carolingia Hohenheim Mut an und zeigt dann kleinen Kindern seinen Penis. Der Kinderficker arbeitet bei Bayer in Frankfurt und ist nur nicht im Knast weil Winfried Kretschmänn Mitglied in der gleichen Naziverbindung Carolingia ist. Besonders Andreas Schimpf, homosexuell ist hier schon rassistisch aufgefallen, da er Quotenneger für ein normales Wort gegenüber Deutschen mit Migru hält. Auch Johannes Rehm, HIV positiv ist Mitglied und findet Deutsche sollten keine schwarzen Haare haben. Simon Glaser, ebenfalls HIV positiv denkt jemand mit Migru ist kein Deutscher und auch die anderen ultramontanen Nazis der Carolingia Hohenheim werden komischerweise nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, nur weil Winfried Kretschmänn eben auch Mitglied ist, der in seinem schwulen Grössenwahn gerne Mal betrunken behauptet er sei die Presse in Baden-Württemberg. Alles wohl im Rahmen der Verfassung des 3. Reichs. Deutsche sind Nazis.