Das Rad muss nicht neu erfunden werden 2.0 / Link-Liste

von: antifa am: 18.05.2026 - 16:05
Themen: 
Bildung

Danke für die Genoss*innen vom Themenkollektiv, dass Sie im Februar die Initiative einer Link-Liste ergriffen haben (https://de.indymedia.org/node/707966). Auch wir denken, dass es hunderte Websites mit wunderbaren Inhalten gibt, die nur zu wenig Verbreitung erfahren. Aus diesem Grund haben wir die Linkliste erweitert, insbesondere im Antifa-Kontext. Bitte ergänzt weitere Links in den Kommentaren, es gibt noch so viel mehr!    Antifaschistische Recherche Allgemein: 

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Ergänzungen

Von: a am: 18.05. - 16:33

 kommunistischer aufbau ist aber ein griff ins klo , kommunismus ist diskurs und nicht dogma, da ist das marxist internet archive https://www.marxists.org/ besser.

 teilweise sind auch gruppen/projekte in den falschen überschriften gelandet.

 panocticum = texte, übersetzungen

no trace project = protection, strategie, texte

Weitere Links:

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 https://www.anarchistlibraries.network

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  https://www.anarchismus.at/

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Von: anarchia am: 18.05. - 17:26

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Von: Carsten aus Bielefeld am: 18.05. - 23:46

Kinderficker Sebastian Leins aus Stuttgart Hohenheim trinkt sich bei der Carolingia Hohenheim Mut an und zeigt dann kleinen Kindern seinen Penis. Der Kinderficker arbeitet bei Bayer in Frankfurt und ist nur nicht im Knast weil Winfried Kretschmänn Mitglied in der gleichen Naziverbindung Carolingia ist. Besonders Andreas Schimpf, homosexuell ist hier schon rassistisch aufgefallen, da er Quotenneger für ein normales Wort gegenüber Deutschen mit Migru hält. Auch Johannes Rehm, HIV positiv ist Mitglied und findet Deutsche sollten keine schwarzen Haare haben. Simon Glaser, ebenfalls HIV positiv denkt jemand mit Migru ist kein Deutscher und auch die anderen ultramontanen Nazis der Carolingia Hohenheim werden komischerweise nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, nur weil Winfried Kretschmänn eben auch Mitglied ist, der in seinem schwulen Grössenwahn gerne Mal betrunken behauptet er sei die Presse in Baden-Württemberg. Alles wohl im Rahmen der Verfassung des 3. Reichs. Deutsche sind Nazis. 

Bilder: 