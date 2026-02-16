Das Rad ist bereits erfunden

Bewegungswiki

„Wir versuchen einen zentralen Ort für Wissen zu schaffen. Wissen, das uns hilft, den Kapitalismus zu überwinden und eine alternative Form des Zusammenlebens zu finden. Dazu gehöhen einfaches Faktenwissen, Skills, How-Tos und vieles mehr. Dieses Wissen existiert, allerdings verstreut über zahllose Städte und Gruppen verteilt. Dies soll ein Ort sein, um dieses Wissen zu sammeln, archivieren und verfügbar zu machen.“

https://aktivismus.org/

Bibliothek der Freien

„Die Bibliothek der Freien ist eine Spezialbibliothek zu den Themen Anarchismus, Syndikalismus und herrschaftsloser Sozialismus. Mit etwa 4.000 Büchern und Broschüren sowie 8.000 Zeitschriften aus den letzten 130 Jahren gilt sie als größte öffentlich zugängliche anarchistische Bibliothek in Deutschland.“

https://bibliothekderfreien.de/

How to Waldbesetzung

Dieses Zine haben wir als interessantes Beispiel für Wissens- und Erfahrungsweitergabe herausgegriffen. Zunächst einmal ist es an sich spannend, da die Waldbesetzungs-Szene sonst vergleichsweise wenig verschriftlicht. Ferner ist es spannend, da es viele Praktisches enthält (was auch außerhalb von Waldbesetzungen hilfreich sein kann), recht umfassend ist und dynamisch durch Zusendungen etc. weiterentwickelt werden soll. Außerdem ist es schonungslos ehrlich.

https://wald-statt-asphalt.net/how-to-waldbesetzung/

Geschichte der kommenden Welten

„Ein Podcast über linke Geschichte. Jeden zweiten Donnerstag erzählen sich Indigo und Sina abwechselnd von einem Ereignis, einer Biografie, oder einem Phänomen rund um linke, emanzipatorische Geschichte. Es ist die Geschichte der kommenden Welten, weil wir davon erzählen, wie Menschen in ihrer jeweiligen historischen Situation für eine bessere Zukunft gekämpft haben.“

https://linkegeschichte.buzzsprout.com/

No Trace Project

„No trace, no case. Eine Sammlung von Werkzeugen um Anarchist:innen und anderen Rebell:innen zu helfen, die Fähigkeiten ihrer Feinde zu verstehen, Überwachungsanstrenungen zu unterlaufen, und letztlich zu handeln ohne geschnappt zu werden.“

https://www.notrace.how/de/

Internet Archive

„Internet Archive is a non-profit library of millions of free texts, movies, software, music, websites, and more.“

Für Bücher aller Art ist annas-archive.org auch eine lohnenswerte Adresse.

Die Nutzung des Tor Browsers oder VPN ist zu empfehlen.

https://archive.org/

CrimethInc

Dieser anarchistische Think Tank liefert Analysen, Grundlagentexte, How-Tos und vieles mehr. Auch zum Stöbern sehr gut geeignet.

https://crimethinc.com/

Paradox-A

Der Blog des Anarchisten Jonathan Eibisch bietet eine breite Palette von Impulsen, Analysen, Veranstaltungshinweisen, Literaturübersichten und vielem mehr…

https://paradox-a.de/

Sich Sachen anzulesen, kann eine hervorragende Basis für eine politische Praxis sein. Es gibt allerdings auch Erfahrungen, die jede*r selbst machen muss, was insbesondere für persönliche Erfahrungen gilt. Und natürlich braucht eine gescheite politische Praxis nicht nur ein gutes theoretisches Fundament, sondern auch eben eine tatsächliche Praxis.

Mehr Texte vom Thema-Kollektiv: https://themakollektiv.noblogs.org/