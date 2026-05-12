!Hausdurchsuchung am 12.05.2026 in Freiburg wegen Verstoß gegen das Vermummungsverbot im Rahmen der Anti-AfD-Proteste im Febraur 2025!

Die Cops kamen um 06.30Uhr in der Früh in das Wohnhaus der Betroffenen und klopften direkt an der Wohnungstür. Unter Leitung des Staatsschutz, vertreten durch KHK Kurz und KHK Schorpp, wurden die Räumlichkeiten nach einer Sturmhaube, Jacke, Umhängetasche und einem Pappschild mit der Aufschrift `Kein Platz für Nazis` von insgesamt 7 Cops und einer Zeugin durchsucht. Dabei durchwühlten sie die Schränke der Gefährtin und ließen einen Nachbarn, der zur Unterstützung kam, nicht in die Wohnung. Der Durchsuchungsbeschluss wurde unterschrieben von der Amtsrichterin Isabelle Göpper. Nach einer knappen halben Stunden zogen die Cops ohne die im Durchsuschungsbeschluss genannten Gestände wieder ab. Die Gefährtin hat während der Durchsuchung richtig gehandelt und Widerspruch gegen die Maßnahme eingelegt, nichts unterschrieben und sich umgehend an den EA Freiburg gewendet.

Wir sind erstaunt, dass eine Amtsrichterin wegen des Vorwurfs der Vermummung einen Durchsuchungsbeschluss unterschreibt, da uns bisher noch kein solcher Fall bekannt ist.

Es ist mit weiterer Repression im Zusammenhang mit den Protesten gegen die AfD-Veranstaltung Anfang des Jahres 2025 zu rechnen. Wenn auch ihr von Hausdurchsuchungen, Anquatschversuchen, Vorladungen, Strafbefehlen o.ä. betroffen seid, meldet euch beim EA Freiburg oder der Roten Hilfe Ortsgruppe Freiburg.

Ihr erreicht den EA Freiburg in der Sprechstunde in den ungeraden Wochen Montags in der KTS(Basler Str. 103), von 18 bis 19 Uhr, per Mail unter: eafreiburg(at)linksunten.ch oder über Signal @ea_freiburg.79

Die Rote Hilfe hat ihre Sprechstunde Am 1. Donnerstag im Monat 18:30 – 19:00 Uhr im Linken Zentrum (Glümerstr. 2) und Am 3. Donnerstag im Monat 20:30 – 21:00 Uhr im Büro für Grenzenlose Solidarität (Grether Gelände, Adlerstr. 12) oder ihr erreicht sie per Mail unter freiburg(at)rote-hilfe.de

Es ist definitiv Zeit für den Frühjahrsputz, also räumt zu Hause auf.

Macht keine Aussagen!

Anna und Arthur halten’s Maul!

Passt aufeinander auf!

https://eafreiburg.noblogs.org

https://rotehilfefreiburg.noblogs.org

Tipps und Tricks bei Hausdurchsuchungen:

https://rote-hilfe.de/rechtshilfe/hausdurchsuchung