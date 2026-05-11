zwei LAP Filialen angegriffen

LAP will expandieren und so mächtig werden wie Starbucks. Also minderwertiger Kaffee zu exorbitant hohen Preisen. Dabei wird LAP von Investoren unterstützt.

Der LAP Gründer relativiert alles und stellt LAP als sozialen Ort dar, der Arbeitsplätze schafft. Investoren wollen keine sozialen Orte. Investoren wollen Profit. Profit geht nicht mit guten Arbeitsbedingungen, sondern basiert auf Ausbeutung von Mensch und Umwelt.

Deshalb müssen wir LAP aus der Stadt vertreiben. LAP und seine Investoren haben hier nichts zu suchen.

Gegen Profitgier und Ausbeutung. Für eine wirklich lebenswerte Stadt. Für Selbstverwaltung und gegen Kapitalismus.

A, anti, anticapitalista.

Solidarität mit allen sozialen Kämpfen.