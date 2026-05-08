save the date - AntiRep-Wochen Leipzig

26.05., 19 Uhr, Meuterei

Thomas Meyer-Falk: Überleben in Haft & Gefangenenschreibwerkstatt

Veranstaltung der Roten Hilfe Leipzig.

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31.05., 13 Uhr, Frauen-JVA Chemnitz (Thalheimer Str. 29)

Feministische Anti-Knast Kundgebung

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03.06, 18-21 Uhr, Meuterei

Vortrag: „Was tun bei Hausdurchsuchungen?“

Veranstaltung der Roten Hilfe Leipzig.

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05.06, 20 Uhr (Einlass 19:30 Uhr), Ost-Passage-Theater

Filmvorstellung „The Spies Who Ruined Our Lives“

Veranstaltung der Roten Hilfe Leipzig.

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10.06., 19 Uhr, Meuterei

Gen-ethisches Netzwerk e.V. und Rechtsanwalt C. Mucha: Finger weg von meiner DNA – Wissen schützt vor Zugriff

Veranstaltung der Roten Hilfe Leipzig und des Gen-ethischen Netzwerk e.V.

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11.06., 19 Uhr, Ort tba

Vortrag: Verdeckte Ermittler*innen – Was tun im Wissen, dass es sie gibt?

Veranstaltung des Ermittlungsausschuss (EA) Hamburg.

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16.06., 19 Uhr, Autodidaktische Initiative

Gemeinsame Datenabfrage / Auskunftsersuchen

Veranstaltung der Roten Hilfe Leipzig.

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17.06., 19 Uhr, Meuterei

Hausdurchsuchungen in Klein-Paris – When they kick at your front door…

Veranstaltung von „Rassismus tötet!“ – Leipzig.

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13.07., 18 Uhr, Kreuzstr. 26

Verkörperter Widerstand – wie uns somatische Übungen im Kampf gegen Repression helfen können

Veranstaltung von Out Of Action (OOA) Leipzig.