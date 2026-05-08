save the date - AntiRep-Wochen Leipzig
Im Mai, Juni und Juli finden im Rahmen der „AntiRep-Wochen“ der Roten Hilfe Leipzig viele Veranstaltungen zum Thema Repression statt. Es geht z.B. um Spitzel, Hausdurchsuchungen, DNA, Soli-Arbeit und den Umgang mit der ganzen Scheiße.
Mehr Infos auf: https://antirepression.noblogs.org/antirep-wochen/
26.05., 19 Uhr, Meuterei
Thomas Meyer-Falk: Überleben in Haft & Gefangenenschreibwerkstatt
Veranstaltung der Roten Hilfe Leipzig.
—
31.05., 13 Uhr, Frauen-JVA Chemnitz (Thalheimer Str. 29)
Feministische Anti-Knast Kundgebung
—
03.06, 18-21 Uhr, Meuterei
Vortrag: „Was tun bei Hausdurchsuchungen?“
Veranstaltung der Roten Hilfe Leipzig.
—
05.06, 20 Uhr (Einlass 19:30 Uhr), Ost-Passage-Theater
Filmvorstellung „The Spies Who Ruined Our Lives“
Veranstaltung der Roten Hilfe Leipzig.
—
10.06., 19 Uhr, Meuterei
Gen-ethisches Netzwerk e.V. und Rechtsanwalt C. Mucha: Finger weg von meiner DNA – Wissen schützt vor Zugriff
Veranstaltung der Roten Hilfe Leipzig und des Gen-ethischen Netzwerk e.V.
—
11.06., 19 Uhr, Ort tba
Vortrag: Verdeckte Ermittler*innen – Was tun im Wissen, dass es sie gibt?
Veranstaltung des Ermittlungsausschuss (EA) Hamburg.
—
16.06., 19 Uhr, Autodidaktische Initiative
Gemeinsame Datenabfrage / Auskunftsersuchen
Veranstaltung der Roten Hilfe Leipzig.
—
17.06., 19 Uhr, Meuterei
Hausdurchsuchungen in Klein-Paris – When they kick at your front door…
Veranstaltung von „Rassismus tötet!“ – Leipzig.
—
13.07., 18 Uhr, Kreuzstr. 26
Verkörperter Widerstand – wie uns somatische Übungen im Kampf gegen Repression helfen können
Veranstaltung von Out Of Action (OOA) Leipzig.