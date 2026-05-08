Hanna seit 2 Jahren inhaftiert - Wütende Spontandemonstration und Banneraktionen zum Jahrestag der Festnahme!
Am 06.05.2024 wurde unsere Freundin und Genossin Hanna von den Bullen festgenommen und sitzt seitdem hinter Gittern! Durch eine Vielzahl von Bannern und einer kämpferischen Spontandemonstration wurde vorgestern deutlich gemacht dass wir konsequenten Antifaschismus verteidigen und uns weiter für die Freilassung von Hanna einsetzen! Freiheit für Hanna und alle politischen und sozialen Gefangenen!
Video der Spontandemonstration:
Fur weitere Infos zu der aktuellen Repression gegen Antifaschist:innnen, den Verfahren in Düsseldorf und Dresden checkt die Seite der bundesweiten Solidaritätsstruktur BASC:
Für Infos zu lokalen Ereignissen in Nürnberg besucht die Redside:
Grüße gehen raus an alle von Repression betroffenen Genoss:innen!
Liebe und Kraft in Untergrund und Haft!