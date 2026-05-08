Hanna seit 2 Jahren inhaftiert - Wütende Spontandemonstration und Banneraktionen zum Jahrestag der Festnahme!

Fur weitere Infos zu der aktuellen Repression gegen Antifaschist:innnen, den Verfahren in Düsseldorf und Dresden checkt die Seite der bundesweiten Solidaritätsstruktur BASC:

https://www.basc.news/

Für Infos zu lokalen Ereignissen in Nürnberg besucht die Redside:

https://www.red-side.net/

Grüße gehen raus an alle von Repression betroffenen Genoss:innen!

Liebe und Kraft in Untergrund und Haft!