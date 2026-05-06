(R)echte Sicherheit: Analyse zu rechten Securityfirmen in Chemnitz erschienen

In der Veröffentlichung, die als PDF und gedruckt verteilt wurde und auf dem Blog rechtesicherheit.noblogs.org zu lesen ist, wird deutlich, wie tief das Problem sitzt. Es werden nicht nur Unternehmen, die von Neonazis geführt werden, in zentralen sicherheitsrelevanten Positionen wie Gerichten, Polizeiwachen und Großveranstaltungen in Chemnitz eingesetzt. Selbst überregionale Firmen mit einem Ruf von großer Seriosität greifen regelmäßig auf Subunternehmen zurück, die Neonazis beschäftigen. Dadurch werden Neonazis finanziert, ihnen wird Macht gegeben, etwa über die Tür vor einem Club und sie gelangen an Informationen.

Mit der Veröffentlichung (R)echte Sicherheit wird das Problem nicht gelöst, aber es bietet erstmalig eine belegte Übersicht über die beteiligten Unternehmen und damit eine Argumentationsgrundlage für weiteres Handeln. Niemand wird mehr behaupten können, von nichts gewusst zu haben.

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