Streiken - Desertieren - Sabotieren! Hinein in den Anti-Autoritären Block!

Aufgrund der "verschärften Bedrohungslage" durch Russland, infolge des Angriffkrieges auf die Ukraine, sitzen wir nun angeblich alle im selben Boot. Jedenfalls wurde mit dieser Begründung die Wiedereinführung der Wehrpflicht durch die Bundesregierung beschlossen.

Wir kennen aber alle die Prioritäten der deutschen Regierung.

Während wir aufgrund von Inflation und Energiekrise beim einkaufen und heizen sparen müssen, bezogen deutsche Unternehmen noch bis August 2022 Gas aus Russland, also ein halbes Jahr nach den offiziell verhängten Sanktionen. Bis heute werden immernoch Güter in Milliardenhöhe nach Russland exportiert und importiert und damit die russische Kriegskasse gefüllt. Während von Zeitenwende, Entbehrung und Aufrüstung gesprochen wird, schlagen Unternehmen weiterhin fleißig Profite aus den globalen Kriesen.

Deutschland macht sich dazu durch seine Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung mitschuldig an der immenoch wütenden Zerstörung in Westasien, den Kriegsverbrechen an der palästinensichen Bevölkerung sowie dem imperialistischen Kriegen der USA. Wir stellen uns ganz klar auf die Seite der Unterdrückten und der von Krieg betroffenen Zivilbevölkerung! Egal ob in Palästina, Kurdistan, der Ukranine oder dem Iran. Gegen Waffenlieferungen, gegen Krieg!

Auch beim Thema Wehrpflicht wird es nochmals erschreckend klar:

Wir sitzen eben nicht alle im selben Boot.Die BMW- und Aldi-Erb*innen werden bestimmt nicht neben uns im Schützengraben liegen, ebensowenig die Kinder von Friedrich Merz. Wir werden uns nicht für irgendwelche Nationalstaaten erschießen lassen, die nur Ausgrenzung und Anpassungsdruck hervorbringen. Wir werden uns auch nicht für Politiker*innen opfern, die sich anmaßen, Entscheidungen für uns zu treffen.

Und genauso wenig werden wir für die Profite von Unternehmen sterben.

Diese Regierung, die uns jetzt auffordert die Waffe für sie in die Hand zu nehmen, lässt junge Menschen ständig im Stich. Es gibt nicht genügend Kitaplätze und fast nur noch marode Schulen, dafür sind jetzt aber 100 Milliarden für den Bund da. Wir haben eine Perspektivlosigkeit und Einsamkeit in unseren Generationen aufgrund von kapitalistischem Konkurrenzkampf und weil wir gesellschaftlich nicht teilhaben können. Realistisch betrachtet werden wir in Armut leben und erst ab 80 eine mickrige Rente bekommen, während die Welt von Krieg und Katastrophen stärker geprägt ist als je zuvor. Ob die Welt in der Form überhaupt noch existiert, da das 1.5 Grad Ziel schon 2024 überschritten wurde, ist fraglich. Diese "Zukunft" wollen wir nicht verteidigen!

Unser Fokus ist klar, wir sind für die Rücknahme des neuen Wehrdienstgesetzes. Also gegen der Wiedereinführung der Wehrpflicht über die Hintertür, die (zumindest bis jetzt) "freiwillige" Bereitschaftserklärung. Genauso muss die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit allen Regimen beendet werden, die Angriffskriege führen. Um die Destabilisierung von Ländern zu verhindern, muss außerdem die Produktion von Rüstungsgütern enden, genauso wie der Import von Produkten die unter Ausbeutung und Umweltzerstörung entstanden sind.

Wir fordern daher:

Die Rücknahme des neuen Wehrdienstgesetztes!

Die Anerkennung von Desertation als Asylgrund!

Stop der Rüstungsproduktion sowie der globalen Ausbeutung und Aufrüstung!

Wir werden uns widersetzen, Streiken, Desertieren und Sabotieren bis wir diese Ziele erreichen!

Niemals solidarisch mit Staat und Nation - immer gegen Krieg und Herrschaft!

Für einen revolutionären Anti-Nationalismus!

Raus am 8.Mai, rein in den Antiautoritären Block!

PS: Wir wollen daher auch auf die Kampage "70 Gründe gegen die Bundeswehr" hinweisen.https://de.indymedia.org/node/725158