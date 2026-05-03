Wütende Sponti am Abend des 1. Mai in Hamburg-Altona

Wir können nur spekulieren, weshalb die Bullen der Presse nun eigentlich ihren kleinen, aber feinen Kontrollverlust am Abend des Arbeiter*innenkampftages in Altona verschwiegen haben. Wahrscheinlich will man bei all dem Gerede von einer Polizei, die uns unsere "demokratischen Rechte" sichert, auf keinen Fall ein Versäumnis zugeben müssen. Ein solches könnte den Eindruck erwecken, dass Menschen auch selbstbestimmt und ganz ohne "Hilfe" der Bullen ihre Meiinung kundzutun in der Lage sind.

Jedenfalls ist in der aufziehenden Dunkelheit am 1. Mai eine ansehnliche Menge von Autonomen mit Feuerwerk und kleine Barrikaden bauend durch die Große Bergstraße in Altona gezogen.

Bei den Cops dürfte das sicher ungute Assoziationen an früher geweckt haben.

Wir dokumentieren dieses Ereignis, damit es nicht in Schweigen und Medienrummel untergeht.

Die Straße gehört uns - die Nacht gehört uns. Bildet Banden für mehr Spontis!