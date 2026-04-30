"S" aus Stuttgarter Schriftzug geklaut
Frank Nopper: Sozialabbau ist endlich wieder Chefsache.
Stuttgarts OB Frank Nopper hat einen neuen,äußerst ehrlichen und authentischen Werbespot veröffentlicht.
Seine Vision: Das lästige „S“ aus dem Stadtbild zu verbannen — das „Soziale“ ist ihm zu trocken, zu teuer und irgendwie die Fußnote, die keiner lesen will.
Konsequenterweise ließ er das „S“ aus dem Schriftzug vorm Stadtpalais verschwinden.
Endlich ist Platz: für eine XXL‑Party auf dem Wasen, für VIP-Plätze beim DFB‑Pokal-Finale, die bequemerweise aus der Stadtkasse bezahlt werden.
Noch besser: Jetzt ist genug Platz für eine fette Gehaltserhöhung.
Ob der ASB nun weiterhin Kinder mit Behinderung zur Schule fahren kann oder soziale Angebote fortbestehen — das scheint in dieser Vision plötzlich nebensächlich
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Am 1. Mai gehen wir auf die Straße um gegen die Politik der Herrschenden wie Nopper zu demonstrieren. Sie wollen lieber in Saus und Braus leben und Imagepolitik betreiben, anstatt an den wirklichen Problemen der einfachen Bevölkerung anzusetzen. Wenn wir unsere Probleme wirklich Lösen wollen, dann müssen wir uns als Arbeiter:innenklasse zusammenschließen und für unsere Interessen gemeinsam kämpfen.
Geschenkt gib es nichts, doch eine Welt gibt es zu gewinnen!
Am 1. Mai auf die Straße - Für Klassenkampf, Revolution & Sozialismus!
-- Werbespot angefügt --