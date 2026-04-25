Geburtstagsüberraschung für Andreas Storr

In der Karlstraße 28, 12621 Berlin wohnt der langjährige Neonazi Andreas Frank Storr. Seit 40 Jahren ist Storr ein aktives Mitglied der rechtsextremistischen Szene und übernimmt dabei auch gern führende Posisitionen. Mit gerade einmal 18 Jahren trat er der NPD-Jugendgruppe "Junge Nationaldemokraten" bei und wurde sechs Jahre später dessen Landes- und Bundesvorsitzender. Schon früh setzte er sich das Ziel, seine Menschenfeindlichkeit weiter in die Bevölkerung zu tragen und übernahm die Verantwortung für mehrere rechtsextremistische Medienformate. Auch vor Minderjährigen macht er keinen Halt und verteilte 2005 Rechtsrock-CDs auf Marzahner Schulhöfen. Storr ist bereits mehrfach für die NPD, die sich mittlerweile in "Die Heimat" umbenannt hat, zu Wahlen angetreten und war von 2009 bis 2014 Mitglied des Sächsischen Landtags. Sein gesamtes bisheriges Erwachsenenleben ist Storr nun schon eine zentrale Figur in der Neonaziszene. Dass er nach wie vor sehr regelmäßig auf rechtsextremistischen Veranstaltungen präsent ist zeigt, dass sich dies wohl kaum ändern wird.