VS in München

Am 13.04.2026 gegen ca. 14:35 Uhr wurde ich vor meiner Wohnung in München von einem Verfassungsschutzbeamten abgefangen und unter Bezugnahme auf mein öffentliches politisches Engagement gefragt, ob ich Interesse an einem Nebenjob beim Verfassungsschutz hätte. Aufgrund der im Gespräch angesprochenen Demonstrationsbesuche meinerseits, die in letzter Zeit vorrangig antifaschistisch motiviert sind, ist davon auszugehen, dass es der Verfassungsschutz mit diesem Besuch auf die Strukturen der Münchner Antifa im weitesten Sinne abgesehen hat.

Heute kam ich nach Hause und betrat gerade den Gehweg vor meinem Wohnhaus, als mir ein Mann Mitte 40 mit leicht ergrauten Haaren, Jeans und rotem oder orangem Poloshirt einigermaßen zielstrebig entgegenkommt und mich anspricht:

"Entschuldigen, Sie sind doch Herr X?"

- "Ja."

"Das ist gut, dass ich Sie hier treffe."

- "Und wer sind Sie?"

"Mein Name ist Röders." (Leider bin ich mir bezüglich des Namens nicht mehr ganz sicher.)

Der Mann holt einen in Leder geschlagenen Ausweis hervor und klappt ihn so auf, dass für mich das Wort Verfassungsschutz“ deutlich zu erkennen ist. Er fährt fort:

"Ich wollte mich mal’ mit Ihnen unterhalten."

- "Warum?"

"Nichts schlimmes. Sie gehen doch auch öfter auf Demonstrationen. Darüber möchte ich mich mit Ihnen unterhalten."

- "Darüber möchte ich nicht reden."

Ich will gehen, doch der Mann stellt sich mir vorsichtig in den Weg. Nicht bedrohlich, aber bestimmt. Er meint noch:

"Haben Sie vielleicht Interesse an einem kleinen Nebenjob bei uns?"

Ich weiche ihm aus, gehe an ihm vorbei und sage im gehen, fast ein wenig lachend:

- "Nein, daran habe ich überhaupt kein Interesse. Entschuldigen Sie mich."

"Auf Wiedersehen."

- "Tschüss."

Ohne einen weiteren Blick zurück gehe ich ins Haus. Hinter mir höre ich noch eine Autotür und ein anfahrendes Auto.