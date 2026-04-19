Basel18 – Ein Update zum Gerichtsverfahren, ein Spendenaufruf und ein paar Gedanken von einigen der Angeklagten

Nach langer Funkstille möchten wir uns wieder zu Wort melden. Einige mögen sich vielleicht noch

erinnern: Im Januar 2019 erging das Urteil gegen uns im Verfahren aufgrund einer Demonstration

im Jahr 2016 gegen Rassismus, Repression und Stadtaufwertung. Von den “Basel18“ wurden 15 zu

Haft- oder Bewährungsstrafen verurteilt, 3 wurden freigesprochen.

Gegen dieses Urteil hatten wir Einspruch eingelegt und nach langen juristischen

Auseinandersetzungen wird es im November 2026 zur Verhandlung in zweiter Instanz beim

Appellationsgericht kommen. Die Verhandlung wird vom 2. bis zum 6. November 2026 stattfinden.

Die Urteilsverkündung ist für den 13. November angesetzt.

Wir werden an dieser Stelle nicht auf den juristischen Teil des Verfahrens eingehen. Aber wir

möchten etwas dazu sagen, warum wir für eine gerechtere Welt kämpfen. Wir sind in der Schweiz,

in einer «bürgerlichen Demokratie» aufgewachsen und die Verhältnisse in eben diesem Land haben

uns politisiert.

Zu sehen, wie das Schweizer Migrationsregime funktioniert, wie Menschen zu tausenden in Lager

gesperrt, entrechtet und ausgeschafft werden, an den Grenzen Europas sterben.

Zu sehen, wie Freund:innen eingesperrt und unterdrückt werden, weil sie nicht die «richtigen»

Papiere besitzen oder weil sie sich im Kampf gegen die bestehende Ordnung nicht an die Gesetze

gehalten haben.

Zu sehen, wie der Schweizer Staat in der Vergangenheit und in der Gegenwart autoritäre und

faschistische Regierungen stützt, wie Schweizer Kapital von Krieg und Elend im globalen Süden

profitiert und sich gleichzeitig heuchlerisch als humanistische Kraft inszeniert.

Zu sehen, wie Schweizer Firmen an Israels Genozid an den Palästinenser:innen verdienen und der

Schweizer Staat sich nur darum bemüht, eine imperialistische Weltordnung aufrecht zu erhalten.

Zu sehen, wie in der Schweiz alle zwei Wochen ein Femizid geschieht und Freund:innen nach wie

vor Angst vor frauen- und queer-feindlichen Angriffen auf dem Nachhauseweg haben.

Zu sehen, wie für Profitmaximierung und Fortschrittsideologie die Natur hier und global zerstört

wird.

Zu sehen, wie Armut als individuelles Versagen gilt, weil die herrschende liberale Ideologie uns

sagt: Du bist selber für dein Glück verantwortlich.

Dies hat uns politisiert und in unserer Überzeugung bestärkt, dass nur eine revolutionäre

Veränderung eine gerechte Gesellschaft schaffen kann und dass wir dafür kämpfen wollen.

Gegen uns wird dieses Verfahren geführt, weil ein Gericht, basierend auf den herrschenden

Gesetzen, über uns urteilt. Es sind die selben Institutionen, welche Menschen ohne

Aufenthaltsbewilligung alleine aufgrund ihres Daseins bestrafen. Das Rechtssystem beschützt das

Eigentum der Besitzenden. Menschen, die keinen Besitz haben, sind gezwungen, ihre Arbeitskraft

zu verkaufen oder “illegal“ an Geld zu kommen. Schweizer Gefängnisse sind gefüllt mit armen

Menschen, Migrant:innen und “Papierlosen”. Die herrschenden Gesetze sind sexistisch und

rassistisch und entpuppen sich als die Gesetze der Herrschenden zur Durchsetzung dieser

unterdrückerischen Verhältnisse.

Und so dient auch das staatliche Repressionsorgan, die Polizei, den Herrschenden. Denn entgegen

ihrem Selbstverständnis ist die Polizei kein Garant für Sicherheit. Nein, sie ist für viele Menscheneine grosse Gefahr.

Sie ist eine Gefahr für Sans Papiers, welche täglich ihre Verhaftung fürchten

müssen. Sie ist eine Gefahr für Menschen, die auf der Strasse leben. Sie ist eine Gefahr für arme

Menschen, die stehlen, weil sie kein Geld haben. Sie ist eine Gefahr für nicht weisse Menschen,

welche Racial Profiling ausgesetzt sind. Sie ist eine Gefahr für Menschen, die ihre Miete nicht

bezahlen können und von ihr zwangsgeräumt werden. Und sie ist eine Gefahr für Menschen, welche

gegen diese Verhältnisse auf die Strasse gehen und dem Polizeiapparat gegenüberstehen.

Kurz gesagt, ist sie eine Gefahr für alle Menschen, welche von diesem System unterdrückt werden

oder es in Frage stellen.

In Basel gingen Gerichte und Polizei in den vergangenen Jahren verstärkt gegen revolutionäre

Bewegungen vor. Demonstrationen zum 8. März oder in Solidarität mit den Kämpfen der

Palästinenser:innen wurden angegriffen, Menschen bei Aktionen der Klimabewegung verhaftet oder

das ganze Arsenal staatlicher Repression gegen die BaselNazifrei Demos eingesetzt.

Ziel dieser Repression ist es, uns einzuschüchtern und uns dazu zu bringen, uns von unseren

Positionen zu distanzieren. Sie soll das Bild kreieren, dass Widerstand sich nicht lohnt. Drohende

Haftstrafen sollen uns davon abbringen, weiter aktiv zu sein, weiter für unsere Ideen zu kämpfen.

Und ja: Repression verunsichert und schüchtert ein. Alle, die mit Repression konfrontiert sind,

kennen das. Repression ist die Reaktion der Herrschenden auf Widerstand. Doch sie kann

Widerstand niemals verhindern. Denn die Ungerechtigkeiten dieser Verhältnisse werden immer

wieder dazu führen, dass Menschen sich zusammenschliessen und kämpfen.

Diese Welt ist alt. Zeit für eine neue. Zeit für Hoffnung und Befreiung. Lassen wir uns niemals die

Hoffnung nehmen. Wir werden im Vertrauen auf unsere eigene Stärke, im Vertrauen auf die

Solidarität und im Wissen darum weitermachen, dass die Kämpfe, die wir führen, die grösste

Dringlichkeit und Legitimität haben. Nutzen wir unsere Momente der Solidarität, um uns zu stärken

– wir haben viel zu tun!

Spendenaufruf: Wir werden sehr hohe Prozesskosten zu bezahlen haben. Deswegen sind wir froh

um Spenden an das folgende Konto: Gemeinsam Solidarisch, 4057 Basel, IBAN: CH36 0900 0000

1682 4541 6, Betreff: Prozesskosten