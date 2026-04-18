LAP Eröffnung abgesagt

In Steglitz hat eine neue LAP Filiale geöffnet. Doch heute Nacht wurde das Türschloss mit Sekundenkleber verschlossen. Wir haben der Eröffnung somit eine Absage erteilt.

LAP ist Scheiße. Verpisst euch aus unseren Kiezen. Verpisst euch aus unserer Stadt.

Gegen Kapital und Verwertungslogik. Die Stadt gehört uns und wir machen weiter, bis LAP bankrott ist.