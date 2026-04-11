Hausdurchsuchung in Chemnitz

Am 26.03.2026 haben die Bullen auf Geheiß der Leipziger Staatsanwaltschaft in Chemnitz die Wohnung eines Gefährtens gestürmt.

Pünktlich um 6 sprang die Tür auf und Sekunden später lag er in Handschellen auf dem Boden. Dabei wurde ihm zunächst ein T-Shirt wie

eine Zwangsjacke um Kopf und Arme gezogen. Ihm wurde eröffnet, dass er Beschuldigter einer Sachbeschädigung an einer Polizewache im Leipziger

Westen sei, bei der es zu 20.000€ Schaden im Rahmen der Autonomen-Besetzungstage kam (https://knack.news/13821).

Die Durchsuchung dauerte insgesamt circa 4 Stunden und es wurden sämtliche Technischen Geräte wie Handys, Laptops, Speichermedien, W- LAN Router und eine Playstation mitgenommen. Politische Zeitschriften wurden mitgenommen, Aufkleber und Plakate abfotografiert und Werkzeug sichergestellt.

Dem Gefährten geht es den Umständen entsprechend gut, auch wenn der Verlust des eigenen Hab und Guts und der Sicherheit im eigenen Wohnraum noch lange nicht verarbeitet ist.

Also bleibt wachsam, räumt auf und seid füreinander da!