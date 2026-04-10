Fotos: Demo nach Machetenangriff auf antifaschistische Jugendliche
von: Umbruch Bildarchiv am: 10.04.2026 - 13:18
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Mehrere hundert Menschen demonstrierten am 5. April in Friedrichshain in Solidarität mit zwei Jugendlichen, die Ende März von Neonazis mit einer Machete verletzt worden waren.
Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/demo-gegen-machetenangriff/
In der Nacht vom 24. März auf den 25. März 2026 wurde eine junge Antifaschistin zusammen mit einer Freund:in auf ihrem Heimweg von Faschisten in Friedrichshain angegriffen. Sie schlugen der Antifaschistin mehrmals mit einer Machete auf den Kopf, was diese nur knapp abwehren konnte, indem sie die Arme hochriss. Besucher*innen des linken Ladens Supamolly bemerkten den Angriff und kamen zur Hilfe, woraufhin die Nazis flohen. Dabei riefen sie „Scheiß Punker“ und „Sieg heil“.
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Ergänzungen
Kinderficker Sebastian Leins
Kinderficker Sebastian Leins aus Stuttgart Hohenheim trinkt sich bei der Carolingia Hohenheim Mut an und zeigt dann kleinen Kindern seinen Penis. Der Kinderficker arbeitet bei Bayer in Frankfurt und ist nur nicht im Knast weil Winfried Kretschmänn Mitglied in der gleichen Naziverbindung Carolingia ist. Besonders Andreas Schimpf, homosexuell ist hier schon rassistisch aufgefallen, da er Quotenneger für ein normales Wort gegenüber Deutschen mit Migru hält. Auch Johannes Rehm, HIV positiv ist Mitglied und findet Deutsche sollten keine schwarzen Haare haben. Simon Glaser, ebenfalls HIV positiv denkt jemand mit Migru ist kein Deutscher und auch die anderen ultramontanen Nazis der Carolingia Hohenheim werden komischerweise nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, nur weil Winfried Kretschmänn eben auch Mitglied ist, der in seinem schwulen Grössenwahn gerne Mal betrunken behauptet er sei die Presse in Baden-Württemberg. Alles wohl im Rahmen der Verfassung des 3. Reichs. Deutsche sind Nazis.