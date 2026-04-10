Verspätete Neujahrsgrüße für Luca Sabransky

In der Louis-Lewin-Straße 6, 12627 Berlin, wohnt Luca Sabransky. Seit mehr als einem Jahr ist er in der rechtsextremen Szene aktiv und hat im Juni 2025 gemeinsam mit seinen Neonazi-Freunden die Gruppe „Deutsche Patrioten Voran“ gegründet. Nur einen Monat später meldete er seine erste rechtsextreme Demonstration unweit von seiner Wohnung entfernt an. Die Gruppe um Luca Sabransky fiel in der Vergangenheit wiederholt durch aggressives Verhalten gegenüber Andersdenkenden auf. Das älteste Gruppenmitglied, Mandy Gietz, ist bereits seit Jahren in der rechten Szene aktiv und wurde erst kürzlich aus der Haft entlassen. Luca selbst war Teil einer ca. 20-köpfigen Gruppe, die im August 2025 zwei Journalisten angriff. Dass es infolge dieses Angriffs mehrere Hausdurchsuchungen gab, scheint weder Luca, noch seine Neonazi- Freunde zu einem gemäßigteren Auftreten zu bewegen.

Nazis aus der Deckung holen!