DNA-Abnahmen in Berlin

Am 27.02.2020 wurde in Berlin zwei Personen im Auftrag der

Staatsanwaltschaft Berlin durch das BKA und Mitarbeiter*innen des LKA

Berlin die DNA abgenommen. In beiden Fällen lag ein Beschluss des

Amtsgerichts Tiergarten vom November 2019 vor. Bei einer der beiden Personen fand

zudem eine ED-Behandlung statt. Aufgegriffen bzw. abgepasst wurden beide

Personen etwa zeitgleich, die eine direkt nach der Landung am Flughafen,

die andere wurde an ihrem Arbeitsplatz eingesackt.