Nonsens für common sense: Adbusting-Workshop für Deutsch-Französische Vernetzung

Basteln und Bilder sind leichter zugänglich als viele Worte. Gerade, wenn man unterschiedliche Sprachen spricht. Das haben wir von der Werkstatt für Antifaschistische Aktion (w2a)bei einem Vernetzungs-Workshop mit Aktivist*innen aus Frankreich gelernt. Eingeladen hatte uns die Organisation Résistance à l’Agression Publicitaire, kurz RAP. Die Leute von RAP waren in Berlin zu Gast, um die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren „Berlin Werbefrei“ zu unterstützen. RAP hatte uns gebeten, einen Adbusting-Workshop zu organisieren. Na klar kein Problem. Die Ergebnisse seht ihr hier.