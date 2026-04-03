Nonsens für common sense: Adbusting-Workshop für Deutsch-Französische Vernetzung
von: Werkstatt für Antifaschistische Aktionen (w2a) am: 03.04.2026 - 17:34
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Basteln und Bilder sind leichter zugänglich als viele Worte. Gerade, wenn man unterschiedliche Sprachen spricht. Das haben wir von der Werkstatt für Antifaschistische Aktion (w2a)bei einem Vernetzungs-Workshop mit Aktivist*innen aus Frankreich gelernt. Eingeladen hatte uns die Organisation Résistance à l’Agression Publicitaire, kurz RAP. Die Leute von RAP waren in Berlin zu Gast, um die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren „Berlin Werbefrei“ zu unterstützen. RAP hatte uns gebeten, einen Adbusting-Workshop zu organisieren. Na klar kein Problem. Die Ergebnisse seht ihr hier.
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