Malaktion in Gorleben - Soli-Aktion für LA GARE (Bure, FR)

Als vorbereitende Arbeit für ein geplantes Atommüll-Endlager Cigéo soll eine Castorbahn errichtet und an das öffentliche Schienennetz der SNCF angeschlossen werden. Wird Cigéo realisiert, dann werden auf diesen Gleisen jedes Jahr 100 Castor-Transporte eintreffen, also jede Woche zwei. Für dieses Vorhaben wird eine seit Jahrzehnten stillgelegte Bahnstrecke reaktiviert. Im Zuge der „Ertüchtigung“ der Strecke wurden Grundstücke und Gebäude enteignet. Eines davon ist der alte Bahnhof Luméville en Ornois.

Anfang der 2000er wurde La Gare – das Bahnhofsgebäude und 8 Hektar umliegende Fläche, mitten auf der projektierten Trasse(!) – gekauft, mit Leben gefüllt und zu einem Zentrum des Widerstands entwickelt. Auch nach der juristischen Enteignung behielt der Ort seine Bedeutung für das lokale und nationale antiAtom-Engagement: Aus dem früheren Wohneigentum wurde eine Besetzung. Und die soll jetzt geräumt werden. Diesen wichtigen Stolperstein für die Endlagerpläne will das Gericht aus dem Weg schaffen lassen.

zum Hintergrund

Im kleinen Ort Bure in Lothringen betreibt die französische Atommüllbehörde ANDRA seit 15 Jahren ein Untertagelabor. Diese Einrichtung soll den Weg dafür ebnen, in dieser Region ein Endlager zu errichten, das sowohl die heißen und hochradioaktiven Brennelemente aus den französichen AKWs als auch die schwach- und mittelradioaktiven Abfallstoffe aufnehmen soll. Ein entsprechender Antrag ist gestellt; obwohl die Aufsichtsbehörde den Antragsunterlagen gravierende Mängel bescheinigt hat, gibt es Signale, dass noch zum Ende diesen Jahres die Erlaubnis für einen Baubeginn gegeben werden könnte.