Bundesweite Razzien am Morgen des 24.03.2026

Laut bürgerlicher Presse soll es sich um Ermittlungen aufgrund eines Angriffs auf Europas größten Technologiepark in Adlershof handeln (Text dazu: https://de.indymedia.org/node/537364). Schwerpunkt sei Berlin, mit um die 14 Durchsuchungen durch das LKA Berlin und Hundertschaften. Andere Städte sollen laut welt-Informationen Düsseldorf, Hamburg und das brandenburgische Kyritz sein. In Berlin werden - neben Wohnungen - die Anarchistische Bibliothek Kalabalik in Berlin-Kreuzberg und der Infoladen in der Schererstraße 8 in Berlin-Wedding durchsucht. Laut Tagesspiegel-Informationen sollen sich die Durchsuchungen gegen bisher vier Beschuldigte richten, Haftbefehle gebe es keine, es werde Beweismaterial sicher gestellt.

Bedingungslose Solidarität den Betroffenen der Razzien!

Wie immer gilt, keine Spekulationen!

Anna und Arthur halten's Maul.