[TÜ] VON TÜ BIS NBG: ACAB!

Am 11. März haben die Bullen in Mittelfranken 24 Wohnungen durchsucht. Wir sagen dazu ganz klar: Bullen raus aus unseren Häusern – ACAB!

Aus diesem Anlass und passend zum Tag der politischen Gefangenen am 18.3 haben wir deshalb das Amtsgericht in Tübingen markiert.

Gegen ihre Klassenjustiz! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Viel Kraft nach NBG - Solidarität ist unsere Waffe!