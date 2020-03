Covid 19 und Militanz

Nur kurz und knapp, uns fehlt die zeit den text auszuformulieren: Menschen werden in existenzielle nöte kommen. Vor allem arme werden mit dem rücken zur wand stehen. Überlegt starke interventionen zugunsten der armen und prekär lebenden. polizei, (und ev. militär) werden versuchen die ausgangssperre durchzusetzen. beobachtet andere europäische länder. bezieht euch solidarisch auf andere kämpfe. lasst euch von der propaganda der herrschenden nicht verunsichern.60 bis 70 % werden sich mit dem virus infizieren. das geld welches in die wirtschaft gepumpt wird gehört in ein gesundheitssystem, das nicht neoliberalisiert ist. Der Versuch, die Ausweitung des Virus durch eine selbstisolierung abzubremsen, zeigt nichts anderes als deren konzeptionelle hilflosigkeit.

der virus ist real. es werden menschen an diesem virus sterben. viele von uns werden krank werden. das gesundheitssystem wird kollabieren und dann armen menschen nicht oder nur bedingt zur verfügung stehen. die propagierte selbstisolierung trennt uns von einander. durchbrecht den versuch uns zu vereinzeln. von nachbarn, von verzweifelten, einsamen menschen, von illegalen flüchtlingen, von menschen die von null auf hundert ohne job, ohne geld da stehen. geht in kontakt mit menschen, mit denen ihr in der regel eher nicht redet. offnet die türen eurer projekte. macht notküchen. organisiert flashmobs. aufstände. plünderungen. verteilt essen um, wenn es knapp wird. verlasst die linke blase. wer nicht organisiert ist, versuche sich zu organisieren als revolutionär, anarchistisch und feministische kleingruppe oder als bande. oder als großer zusammenhang. geht sprayen. sabotiert, wo es weh tut. scheut nicht die zusammenarbeit mit bürgerlichen menschen, denen es ähnlich geht und die sich nicht isolieren lassen wollen sondern menschliche handlungen bervorzugen. denen die widerspruchslose ausserkraftsetzung der grundrechte unheimlich ist. öffentliche strukturen wie die Il sind dringend aufgefordert im öffentlichen raum demonstrationsverbote zu umgehen. schützt indymedia. Nutzt indymedia. nutzt tor. übersetzt nachrichten aus anderen Ländern. berichtet vor allem von anderen kämpfen.

wir sind im ausnahmezustand. macht euch nichts vor, schreibt verschlüsselt. laßt das handy zuhause - wenn es nicht gebraucht wird. diskutiert mit jenen, die den ausnahmezustand nicht wahrhaben wollen, die sich darin glauben mit hamsterkäufen einrichten zu können. es geht nicht um ein körperliches überleben - denn nichts anderes sind die hamsterkäufe. sondern es geht um ein soziales überleben. dieser wille ist schon alleine im widerspruch zu den herrschenden interesse. durchbrecht die ohnmacht. die eigene ohnmacht und die der anderen. durchbrecht die entsolidarisierung praktisch. in der nachbarschaft. im szeneprojekt, in der aktion. im durchbrechen der ausgangssperren. schafft orte der diskussion, obwohl das die gefahr der infizierung bedeutet. stellt eure angst zurück. steht füreinander ein. übernehmt verantwortung weit über eure wg, eure familie hinaus. achtet auf die nazis - gebt ihnen richtig zunder, wenn sie gegen migrant*innen, gegen arme vorgehen. zeigt alternativen auf. zur staatlichen politik der herrschaftsicherung. zu den reaktionären konzepten, die in krisen raum nehmen. verteidigt jeden ort mit all euren fähigkeiten. handelt unberechenbar. zwangsräumungen, krieg, klimazerstörung, morde an den europäsichen grenzen, hanau - all das läuft weiter.

zögert nicht die zeichen der zeit richtig zu deuten. wer jetzt handelt macht vielleicht fehler, ein fehler sicher macht, wer jetzt nicht handelt.

die konterrevolution ist sich so stark am formieren, das wir über uns hinaus wachsen lernen müssen.

gruss und kuss. liebe und freiheit

revolutionäre antikörper