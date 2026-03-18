Haus von Hildemari Ahrens markiert

um zu zeigen, das auch nicht-prominente AfD-Aktive sich nicht sicher fühlen sollen, haben wir das Haus von Hildemari Ahrens in der Bingerstraße 60, 76185 KA mit parolen markiert. Hildemari fiel besonders beim regelmäßigen besuch von AfD Stammtischen in Neureut auf. Nazis aus der Deckung holen!