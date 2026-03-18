Rouven Stolz, wir wissen wo dein Auto steht!

In der Nacht auf den 2. März wurde das Auto (Kennzeichen KA-RS 1709) des Karlsruher AfD-Politikers Rouven Stolz, wohnhaft in der Alten Friedrichstr. 73, mit Buttersäure angegriffen. Besonders erfreulich konnte der Weg zur AfD-Wahlkampfabschluss-Veranstaltung in Durlach am nächsten Tag also nicht gewesen sein. Kleiner Tipp an der Stelle: nächstes Mal vielleicht nicht das Auto direkt vor der Tür stehen lassen ;)