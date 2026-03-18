Soli-Feuerwerk für unsere Genossin Zubeyde! Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Soli-Feuerwerk für unsere Genossin Zubeyde.

Am Dienstag, den 17.03. wurde unsere Freundin und Genossin Zubeyde von den Bullen in ihrem Zuhause abgeholt und weggesperrt. Ihr wird vorgeworfen Mitglied der Arbeiterpartei Kurdistans – der PKK – zu sein.

Es ist nichts Neues, dass die deutschen Behörden jede Bewegung und jeden Einsatz für die Rechte des kurdischen Volkes kriminalisiert und als Straftat dargestellt.

Wir sind wütend, dass uns unsere Genossin aus unserer Mitte gerissen wurde. Um ihr unnsere Solidarität zu zeigen gingen wir deshalb noch am selben Abend zur Frauenanstalt der JVA Stadelheim und zündeten ein Feuerwerk. Damit leuteten wir auch den Tag der politischen Gefangenen ein.

Unsere Grüße richten sich an Zubeyde, aber auch an Hanna – eine Antifaschistin aus Nürnberg – die aufgrund des Budapest-Komplexes ebenfalls in der Frauenanstalt der JVA Stadelheim sitzt, wie auch Julian und allen anderen politischen Gefangenen in der BRD.

Auch wenn der Staat uns durch die Inhaftierung von Genoss:innen vereinzeln will, wird er das nicht schaffen. Ob drinnen oder draußen: Unser Kampf um eine befreite Gesellschaft weltweit geht weiter!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Hoch die Internationale Solidarität.