Geburtags Grüße an Moritz aus Athen

Worte einiger athener Genoss:Innen:

Verspätete Geburtstagsgrüße aus Athen an Moritz.

Vor über einem Jahr wurdest du uns genommen und seit dem vergeht kein Tag an dem wir nicht an dich denken. Wir wissen die Zeiten sind schwer und wünschen dir viel Kraft alles gute nachträglich zu deinem Geburtstag auf das wir dich bald wieder in den Armen halten können.