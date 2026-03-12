Geburtags Grüße an Moritz aus Athen
von: einige Athener Anarchist:Innen am: 12.03.2026 - 12:39
Verspätete Geburtstagsgrüße aus Athen an Moritz.
Worte einiger athener Genoss:Innen:
Vor über einem Jahr wurdest du uns genommen und seit dem vergeht kein Tag an dem wir nicht an dich denken. Wir wissen die Zeiten sind schwer und wünschen dir viel Kraft alles gute nachträglich zu deinem Geburtstag auf das wir dich bald wieder in den Armen halten können.
Ergänzungen
ich weiß gar nicht um was es überhaupt geht
das könnte man dazuschreiben
nicht falsch verstehen - aber aktivismus, der nur von der szene 'verstanden wird' ist wenig wirksam
FREE MORITZ
FREE THEM ALL
DOWN WITH ALL PRISONS