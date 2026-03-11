Name einer rassistischen Apotheke geändert

In der Nacht zum 11.03 wurde in Chemnitz auf den rassistischen Namen einer Apotheke im Stadtteil Bernsdorf aufmerksam gemacht.

Statt rassistische Fremdbezeichnungen groß an eine Hausfassade zu hängen, könnte man auch seine Lauscher aufsperren und Betroffenen von

Rassismus zuhören.

Das M-Wort ist eine rassistische Fremdbezeichnung für Schwarze Menschen und wurde zunächst mit dem Bild einer Person verbunden, die weiße Menschen

bedient. Heute verdeutlicht es eine kolonialistische Erinnerungskultur. Der Name hat das Sinnbild von Schwarzen Menschen als Eigentum,

die weißen Menschen dienen. Auch in der Rassenlehre in der NS-Zeit wurde das Wort aufgegriffen. Wie schwer kann es sein sich davon zu trennen?

Wir sind wütend über die Ignoranz in der Gesellschaft und verstehen nicht wieso an diesem Namen festgehalten wird. Vielleicht braucht es Inspiration?

Neben unserem Ohrschlag an der Hausfassade, haben wir noch bessere alternativen Namen in petto.

Unsere gesammelten Namensvorschläge:

- Tiernamen sind süß und eignen sich daher als Namensgeber. Z.B. Flusskrebs-Apotheke

- Pflanzennamen klingen gesund und sollten daher dem Zweck dienlich sein. Z.B. Löwenzahn-Apotheke

Wir hoffen wir konnten helfen und müssen bald keine rassistischen Bezeichnungen mehr sehen, wenn wir dringend Ohrentropfen besorgen müssen.