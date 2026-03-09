Outing von AfD Faschos in Ihrer Nachbarschaft in Wiesbaden und Idstein

In den vergangenen Tagen haben wir

Michael Wichelmann & Stephan Fuhrmeister in ihrer Nachbarschaft geoutet.

Michael Wichelmann schoss am 05.10.2025 mit einer illegal umgebauten und mit Jagdpfeilen versehenen Armbrust auf eine Gruppe Jugendlicher im alter von 14-17 Jahren die sich nachts illegal Zutritt zu seinem Garten verschafft hatten dabei traf er einen der Jugendlichen im Bein und verletzte ihn schwer.

Wahrscheinlich wird Wichelmann straffrei aus dem Verfahren gehen da er angeblich in Notwehr seine illegale Schusswaffe, holen, bereit machen und einsetzen musste.

Zusätzlich kandidiert der 38 Jährige Anlagenmechaniker jetzt auch für die AfD in Wiesbaden-Schierstein.

Daneben haben wir uns entschlossen auch Stephan Fuhrmeister in seiner Nachbarschaft bekannt zu machen. Der gelernte Autolackierer arbeitet in der gleichnamigen Fahrschule als Fahrlehrer und MPU-Berater, womit er direkten Einfluss auf die Fahrerlaubnis von Menschen hat.

Es ist uns daher wichtig Menschen davor zu warnen ihre Fahrerlaubnis in die Hände von Rechten zu legen.

Generell scheint die Fahrschulszene in der Region ein Nährboden von Rechten zu sein. Auch Peter Hoffmann von Peters Fahrschule taucht in einem Tor-Steiner Leak auf, während sein Sohn Halfin Hoffmann als Mitglied der IB galt (grüße gehen raus nach Schottland wo Halfin gerade Jura in Glasgow studiert)

Nazis entlarven bevor noch mehr Menschen zu schaden kommen.