Das war Erfurts erste Take back the night Demo

Wenn nicht alles täuscht: Gestern fand die erste feministische TAKE BACK THE NIGHT Demo in Erfurt überhaupt statt.

Fast 100 FLINTA* versammelten sich am Vorabend zum 8. März 2026 auf dem Leipziger Platz in Erfurt, um sich von dort aus die Nacht zurückzuholen. Genoss:innen hielten starke, wütende, lustige und kluge Reden und verteilten klare Ansagen:

Für mackernde Macker im Plenum gibt’s den Redestein direkt in die Fresse!

Hoch mit der feministischen Solidarität! Wir geben uns Rückhalt, Unterstützung, Sicherheit, Austausch, Glück, Liebe, Geborgenheit, Gemeinschaft, Fun! Stärken wir einander als FLINTA* – mit allen Widersprüchen, die wir in uns tragen

So lange das System unsere Genoss:innen in Knäste steckt und unsere Freund:innen abschiebt, gehen wir auf die Straße! Wir scheißen auf eure rassistische und klassistische Politik von Sicherheitspolitik!

Free Maja, Lina, Hannah, Nele, Clara, Emmi und Paula, die gerade alle im Knast sitzen! Free all Antifas!

Wir brauchen keinen Staat, der uns Feminismus bringt. Solange dieses System auf kapitalistischen Logiken basiert und das Patriarchat zu dessen Erhalt benötigt, kämpfen wir dagegen!

Rasant und bestimmt nahm sich die Demo die Erfurter Straßen. Wir zogen laut und wütend in den Erfurter Norden. Who’s streets? Our streets! Heute pöbeln wir zurück! Wir zeigen Zähne und zwar nicht, um nett zu lächeln.

Ein deutliches Ciao geht an das absurd hohe Polizeiaufgebot, dass dem Demozug dauerhaft auf die Pelle rückte. Wir können auf euch und eure „Sicherheit“ verzichten!

Danke für die kämpferische Einstimmung in den feministischen Kampftag! Danke an die Orga und an alle Freund:innen, Genoss:innen und Kompliz:innen. Weiter geht’s. Achter März ist alle Tage!