Fotos: Görli zu - Rave against the Zaun

Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/goerli-zu-rave-against-the-zaun/

Ab 22 Uhr standen dann Polizisten an den Eingängen und ließen Menschen heraus – aber niemanden mehr herein.

Schon vor der Schließung am Sonntag gab es in den letzten Wochen zahlreiche Sabotageaktionen am Zaun, an den Schlössern und Eingängen. Görli zaunfrei, das Bündnis goerli24/7 und andere Kiezbewegte planen für die nächste Zeit weitere öffentliche Protestaktionen. Informiert euch auf den Webseiten der Initiativen. Kein Zaun hält ewig!

Fotostrecke zur Geschichte des Görlitzer Park:

https://umbruch-bildarchiv.org/der-goerli-bleibt-auf-2/