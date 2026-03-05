Internationaler Frauenkampftag 2026 Saarbrücken

Am 08. März und an allen Tagen gilt, der feministische Kampf ist noch lange nicht vorbei, hier und weltweit. Schließt euch uns an! Lasst uns gemeinsam gegen reaktionäre Politik, für feministischen Fortschritt und für unsere kollektive Befreiung kämpfen!Seit geraumer Zeit ist das Erstarken der extremen Rechten, sowie von reaktionären und antifeministischen Kräften in Deutschland und weltweit zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass sich die ohnehin prekäre Lage für Frauen und Queers vielfach zuspitzen wird. Hart erkämpfte Errungenschaften der Frauenbewegung, welche das Leben vieler Frauen verbesserten, wie zum Beispiel der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, werden akut angegriffen, oder rückgängig gemacht. Wir werden das nicht hinnehmen!Wir werden weiterhin für die Befreiung der Frau kämpfen! Unsere Antwort lautet: kollektiver, organisierter, feministischer Kampf! Deswegen rufen wir:Frauen organisiert euch! Gegen jeden Antifeminismus und für die Emanzipation!Am 8. März und an allen Tagen, in Saarbrücken und überall! 1.Antifeminismus im Aufwind: Frauenrechte zwischen rechter Politik, patriarchaler Gewalt und globalem Backlash Die AfD wird laut aktuellen Umfragen die stärkste Partei in der nächsten Bundestagswahl. Bereits jetzt ist sie die zweitstärkste Kraft. Diese zutiefst antifeministische Partei möchte Errungenschaften der Frauenbewegung rückgängig machen, lehnt sexuelle Vielfalt ab, möchte Frauen zurück an den Herd verbannen, Schwangerschaftsabbrüche verbieten sowie feministische Forschung und Bildungsangebote unterbinden. Frauen sind für die AfD Gebärmaschinen, Mittel um ihre nationalistischen Phantasien zu erfüllen. Damit dient die AfD dem Interesse des nationalen Kapitals – Frauen werden in die unbezahlte Reproduktionsarbeit gedrängt und die Arbeiterklasse wird durch die Geschlechterhierarchie gespalten.Frauen- und queerfeindliche Tendenzen in der Politik sind dabei nicht nur in der offen extremen Rechten zu verzeichnen: So wurde mit Friedrich Merz ein Mann Kanzler, der sich gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe aussprach und seine rassistischen Vorurteile offen präsentiert, anstatt ernsthafte Maßnahmen zur Prävention patriarchaler Gewalt zu ergreifen. Unter seiner Regierung wurden Kürzungen der humanitären Hilfe des Auswärtigen Amts um rund 53 Prozent verabschiedet. Dadurch sind weltweit Projekte für Frauenrechte und Gleichstellung gefährdet, obwohl gerade jetzt dringend Mittel zum Schutz von Frauen und Mädchen benötigt werden.Dieses antifeministische Klima der politischen Parteien spiegelt sich auch im gesellschaftlichen Klima wider: Frauenhass und queerfeindliche Ideologie werden wieder immer offener ausgelebt. Erst im Dezember wurde ein lesbisches Paar in einer Straßenbahn schwer körperlich angegriffen. 2024 wurden 328 Frauen und Mädchen getötet und die Zahl der gemeldeten Fälle von Häuslicher Gewalt erreichte mit über 200.000 einen entsetzenden Höchststand. Faschistische „Gegenproteste“ gegen CSDs führten vielerorts dazu, dass die Veranstaltungen teilweise wegen zu hoher Bedrohungslage abgesagt wurden. Diese Beispiele verdeutlichen, dass das (selbstbestimmte) Leben von Frauen und queeren Menschen schon immer bedroht war – in den letzten Jahren hat diese Bedrohung jedoch massivst zugenommen. Dies geschieht nicht zufällig, sondern steht in engem Zusammenhang mit einer kapitalistischen Krisendynamik, die rechte Antworten stärkt, patriarchale Gewalt intensiviert und Spaltungen vertieft.Dieser politische und gesellschaftliche Kurs ist dabei kein rein deutsches Phänomen. Auch in vielen anderen Teilen der Welt erstarken reaktionäre Kräfte und es kommt zu antifeministischen Backlashs: Im Iran werden Frauen, die sich der staatlichen Kontrolle über ihre Körper widersetzen, verfolgt, inhaftiert und getötet. Der Mord an Jina Mahsa Amini machte sichtbar, wie brutal patriarchale Herrschaft abgesichert wird.Kriege und autoritäre Regime, etwa im Sudan oder in Syrien, gehen nahezu immer mit massiver Gewalt gegen Frauen einher. Auch der 7.Oktober 2023 zeigte dies deutlich: Bei den Angriffen der Hamas wurden Frauen gezielt Opfer sexueller Gewalt. Vergewaltigungen,Verstümmelungen und die öffentliche Zurschaustellung weiblicher Körper dienten der Demütigung und Machtausübung. Frauenkörper wurden zum politischen Instrument, ihr Leid vielfach relativiert oder verschwiegen.Die Botschaft ist eindeutig: Frauen sollen in einer untergeordneten Stellung bleiben. Sie werden lediglich als Objekte angesehen. Treten sie als Subjekte auf und kämpfen für ihre Autonomie, werden sie sanktioniert.Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit stehen weltweit unter Beschuss durch antifeministische und rechte Kräfte. Dies erfordert einen entschlossenen antifaschistischen Widerstand. Ein konsequenter Antifaschismus braucht Feminismus. Antifa heißt Feminismus, Feminismus heißt Antifa!Überall sind feministische Errungenschaften bedroht. Überall kämpfen aber auch mutige Feminist:innen gegen diese Bedrohung an und für ein besseres Leben. Wir solidarisieren uns mit den progressiven feministischen Kämpfen weltweit. Hoch die internationale Solidarität! 2. Frauen unter Kontrolle: Staat, Kapital und patriarchale Gewalt So wichtig der antifaschistische und feministische Kampf gegen rechte und faschistische Kräfte auch ist, wir dürfen nicht vergessen, dass reaktionäre und patriarchale Ideologien nicht nur Teil der (extremen) Rechten sind. Der bürgerliche Staat selbst ist kein neutraler Akteur, sondern Teil der kapitalistischen Struktur, die Frauen systematisch benachteiligt und die Unterdrückung von Frauen aktiv reproduziert.Die Frauenbewegung in Deutschland hat Rechte und Errungenschaften erkämpft, doch diese wurden ihnen nie vom Staat geschenkt, sondern durch massiven Druck und den Kampf der Frauenbewegung erstritten. Gleichzeitig inszeniert sich der bürgerliche Staat gerne bei Symbolaktionen als Beschützer von Frauen, während er sie in der Realität systematisch im Stich lässt.Die Lage für Frauen bleibt prekär: Täglich wird im Durchschnitt eine Frau Opfer eines Femizids und die Fälle häuslicher und sexueller Gewalt steigen weiter an, während es an Frauenhausplätzen und Präventionsmaßnahmen fehlt.Das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ist immer noch nicht gesichert und die ohnehin katastrophale Versorgungslage verschlechtert sich kontinuierlich. Prostitution bleibt legal. Ein zutiefst frauenfeindliches und rassistisches System, in dem der Großteil der Frauen von massiver Gewalt betroffen ist. Sozialabbau und neoliberale Sparpolitik treffen besonders Frauen: Jede dritte Frau in Deutschland ist von Altersarmut bedroht. Rund 40 Prozent der Alleinerziehenden leben in Armut. Viele können sich elementare Bedürfnisse wie Kinderbetreuung, Bildung oder sichere Wohnverhältnisse kaum leisten. Niedrige Löhne, prekäre Arbeitsverhältnisse und unbezahlte Care-Arbeit verschärfen die ökonomische Abhängigkeit von Frauen zusätzlich. Armut und Abhängigkeiten von Frauen sichern dabei die Ausbeutung der proletarischen Klassen, da Frauen in unbezahlte Reproduktionsarbeit gedrängt und durch niedrige Löhne in Abhängigkeit gehalten werden; gleichzeitig wird das gesamte Lohnniveau gedrückt, und Frauen werden zum zentraler Teil der industriellen Reservearmee: flexibel einsetzbar, schlecht bezahlt und oft unter prekären Verhältnissen. Ob unbezahlte Hausarbeit oder unterfinanzierte Sorgearbeit – ihre Arbeitskraft wird meist doppelt ausgebeutet und ist billiger Ersatz in der Produktion falls notwendig.Unter der sogenannten „Fortschrittskoalition“ nahm die Armut von Frauen weiter zu: Abtreibungen wurden nicht legal, das Asylrecht wurde verschärft, die „feministische Außenpolitik“ zeigte sich als nichts anderes als Imperialismus in „feministischer“ Verkleidung. Es sind dabei also nicht nur konservative oder rechte Kräfte, die das Leben von Frauen und Queers bedrohen, es ist der bürgerliche Staat selbst. Während Frauen ökonomisch, politisch und gesellschaftlich benachteiligt werden, inszeniert er sich als vermeintlicher Garant von Gleichberechtigung. Feministische Bestrebungen finden nur dort Toleranz, wo sie den Status quo des bürgerlichen Staates nicht berühren.Feminismus muss daher nicht nur gegen rechte Ideologien kämpfen, sondern die kapitalistische und patriarchale Struktur des Staates als Ausdruck der bürgerlichen Klassenherrschaft selbst in den Blick nehmen.Gegen Staat, Kapital und Patriarchat – Feminismus ist Befreiung! 3. Unsere Befreiung kann nur eine kollektive Befreiung sein Mutige Vorkämpferinnen haben uns bereits gezeigt wie feministischer Fortschritt erkämpft werden kann. Es waren historisch gesehen vor allem die sozialistischen Arbeiterinnen, die dabei feministischen Fortschritt erkämpften.Zum Beispiel Alexandra Kollontai, die führend an der Russischen Revolution teilnahm und in der Sowjetregierung zu Beginn die Frauenpolitik bestimmte. Sie erreichte es, dass die Sowjetunion als erstes Land der Welt 1920 Abtreibung legalisierte. Außerdem galt: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit; bezahlter Mutterschaftsurlaub und reduzierte Arbeitszeit für Stillende; Aufbau von Krippen, Entbindungshäusern, Volksküchen und Wäschereien zur Kollektivierung von Care-Arbeit.Oder Clara Zetkin, die in Deutschland die proletarische Frauenbewegung organisierte, welche gleichen Lohn und Arbeitsrechte sowie das Frauenwahlrecht forderten – was 1911 zum internationalen Frauenkampftag und durch proletarischen Druck 1918 zum Wahlrecht für Frauen führte.Wir Feminist:innen kämpfen gegen patriarchale Gewalt, für reproduktive Rechte und für ein selbstbestimmtes Leben. Wir wissen, dass wir uns nicht in Forderungen an den Staat verlieren dürfen, dass wir darum kämpfen müssen das ganze System zu überwinden. Das Patriarchat stützt den Kapitalismus und hält so die Klassenherrschaft aufrecht, der bürgerliche Staat ist selbst Teil davon. Er profitiert von Frauenunterdrückung, traditionellen kleinbürgerlichen Familienmodellen, davon, dass Frauen nach wie vor den Großteil der Care-Arbeit übernehmen. Durch Gesetze sichert er sich stets den Zugriff auf den weiblichen Körper. Daher bleibt der bürgerliche Staat immer ein Gegner, dem gesellschaftlicher, feministischer Fortschritt abgerungen werden muss.Die Unterdrückung von Frauen und Queers ist also nicht nur das Resultat des Verhaltens einzelner Männer, sie ist Teil des menschenfeindlichen kapitalistischen Systems. Dies bedeutet, dass individuelle Lösungen zu kurz greifen (auch wenn individuelles Fehlverhalten natürlich benannt und bekämpft werden muss.)Der Kern der Frauenunterdrückung liegt in der kapitalistischen Produktionsweise, den Arbeits- und Eigentumsverhältnissen – diese gilt es zu bekämpfen und zu überwinden.Die Herausforderungen sind groß, die kapitalistische Krise wird weiter eskalieren, patriarchale Gewalt wird weiter wachsen. Daher ist es umso wichtiger, dass wir uns gemeinsam organisieren und kämpfen! Gegen einen zunehmenden rechten Backlash mit Angriff auf unsere Rechte und Körper! Für eine wirkliche Befreiung aus den kapitalistischen und patriarchalen Fesseln und für ein selbstbestimmtes Leben! Unsere Befreiung kann dabei nur eine kollektive sein!Kommt daher mit uns am 08. März auf die Straße. Seid laut und kämpferisch!Kämpft für das Ende des Patriarchats und für eine befreite Gesellschaft! Frauen organisiert euch! Gegen jeden Antifeminismus und für die Emanzipation! Heraus zum internationalen Frauenkampftag!