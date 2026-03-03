Karrierecenter untüchtig gemacht - Niemals kriegstüchtig - gegen die Wehrpflicht

Die Kriegsmaschinerie kriecht in jeden Abschnitt unseres Lebens. Im öffentlichen Bild des Alltags, auf riesigen Plakatwänden, durch Talkshows und Reden von Politiker:innen soll sich der Krieg in unsere Mindsets schleichen und normalisiert werden. Während tägliche Nachrichten uns abstumpfen lassen sollen gegenüber dem Leid anderer, soll uns gleichzeitig verkauft werden das das alles nichts mit uns zu tun hat und weit weg passiert, es aber nötig ist unser "gutes, sichereres" Leben hier zu verteidigen.

Gut und Böse, Freund und Feind - diese Gegensätze werden uns diktiert um Seiten zu wählen und diese sogenannte Demokratie zu verteidigen. Wir wollen ausbrechen aus diesen Konstrukten. Dabei stehen wir nicht nur in Solidarität mit den Ausgebeuteten oder kämpfen für andere. Nein, wir wollen ein gutes Leben für uns und alle. Denn wir können nur leben, wenn es möglich ist, dass alle Menschen ein gutes Leben haben. Hier, im Iran, in Syrien, in Kurdistan, in Palästina, im Kongo, im Sudan, und überall.

Stattdessen soll eine Jugend wieder an den Gedanken gewöhnt werden für "ihre" Nation zu kämpfen und zu sterben. Die Mehrheit der jungen Erwachsenen lehnt die Wehrpflicht ab. Bis jetzt waren schon über 55.000 Schüler:innen dagegen auf der Straße und haben die Schule bestreikt. Für die Wehrpflicht gab es keine einzige Demo. Es wird ein Bedrohungsszenarion aufgebaut und Fronten geschaffen um eine schweigende Mehrheit zu generieren, die mitmacht bei der Kriegstreiberei.

Die Schüler:innen zwingen die Verantwortlichen, dass ihnen, die in den noch kommenden Kriegen ihre Leben lassen sollen, zugehört wird. Wir wollen uns mit unserer Aktion anschließen und zusammen mit ihnen die laute Mehrheit der Gesellschaft formen, die klar gegen Krieg ist.

Deshalb geht alle am 5.3.auf die Strasse und unterstützt den Schulstreik gegen die Wehrpflicht!

Wenn nicht jetzt die Zeit ist sich zu organisieren und zu sabotieren, wann dann? Deutschland darf bis 2029 nicht kriegstüchtig werden. Als Beitrag dazu haben wir dem Karrierecenter der Bundeswehr in Hildesheim einen neuen Anstrich und eine angemessene Geruchsnote verpasst.

#niemalskriegstüchtig

#agenda2029

https://streamable.com/f3halu