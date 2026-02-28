Kommando Iltis verscheucht Verbindungsoffiziere aus dem Rathaus

Heute morgen hat das "Kommando Iltis" einen üblen Ort in Osnabrück markiert, der ihnen stinkt. Mitten im Herzen der vermeintlichen Friedensstadt, im historischen Rathaus, hat sich die Bundeswehr ein festes Zimmer eingerichtet. Für den kurzen Dienstweg zwischen Militär und kommunaler Politik, damit OB Katharina Pötter, Mitglied bei Mayors for Peace, schneller besprechen kann, wie ihr Waffen, Rüstung, Militarisierung bei der Arbeit helfen? Oder wie sie der Bundeswehr helfen kann?

Das Kommando Iltis sagt dazu: Soldaten raus aus unserem Rathaus! Und weiter: Soldaten raus aus unseren Schulen!

Die Bundeswehr will an unseren Schulen werben. - Wir wollen Friedensbildung!

Rheinmetall will, dass die Aktien weiter steigen. -Wir wollen Geld für Bildung und Soziales!

Merz will, dass die Bundeswehr die größte Armee Europas wird. - Wir wollen Frieden!

Pistorius will, dass wir kriegstüchtig werden. - Wir wollen eine Zukunft!