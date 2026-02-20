(BRB) Wieder AfD Parteitag in Prenzlau

Laut Nordkurier (1) rechnet Felix Teichner, Kreisvorsitzender der AfD Uckermark, mit 800 Teilnehmenden. Das wären doppelt soviele wie nach Brandenburg/Havel im November 2025 angereist waren. Der Veranstaltungsort ist die städtische Uckerseehalle. Sie hat für maximal 486 Personen Platz. Die waren beim letzten Mal auch besetzt (2).

Dass die AfD die Halle nutzen kann, liegt am CDU-Bürgermeister von Prenzlau. Marek Wöller-Beetz gab an, er wolle keinen Rechtsstreit mit der AfD riskieren. Andere Sportstädten, wie z.B. in Jüterbog, haben es mittlerweile geschafft solche Parteitage draußen zu halten (3). Diese Chance hatte auch Prenzlau.

Doch Wöller-Beetz wurde durch die Mithilfe der AfD im Oktober 2025 zum Bürgermeister gewählt. Im Interview mit dem RBB war er eindeutig "Das Thema 'Brandmauer' ist für mich ein Fremdwort“ (4). Der Deal: Die AfD stellte keinen eigenen Kandidaten auf, obwohl sie die größte Fraktion in der Prenzlauer Stadtverordnetenversammlung stellt. So sorgte sie für den Sieg Wöller-Beetz, der als Einzelkandidat antrat. Im Gegenzug spricht man sich ab und schiebt sich die anderen Ämter strategisch zu. Die Initiative dazu ist von Wöller-Beetz nach der Kommunalwahl 2024 ausgegangen und Teichner hat dankend eingewilligt.

Auch ein Grund: Bei der Landratswahl im April 2026 will Felix Teichner im Gegenzug Landrat werden (5) und die CDUlerin Katrin Dörk an dieser Stelle beerben. Die Entscheidung den Parteitag in Prenzlau durchzuführen ist auch Wahlkampfhilfe für Teichner. Außerdem will sich die AfD Uckermark den Mitgliedern präsentieren. Sie kann vor lauter Kraft kaum Laufen. Jetzt schon wurde bekannt, dass AfD-Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauck sein zweites Wahlkreisbüro (neben dem in Angermünde) - einen tag vor der Landratswahl in Prenzlau einrichtet.

In Prenzlau und der Uckermark ist es dringend als Antifaschist*innen präsent zu sein und die Gegenpositionen stark zu machen. Lasst uns am 14. März alle nach Prenzlau fahren und gegen die AfD protestieren! Demo am 14. März morgens 8 Uhr Bahnhof Prenzlau.

