Das Gefangenen Info 429 vom März 2020 ist erschienen!

Es gibt Neuigkeiten zu Lisa Dorfer, die wegen Bankenteigung verurteilt wurde. Sie ist wieder verlegt worden und befindet sich jetzt im offenen Vollzug im Frauenknast. Ihre neue Adresse ist:

Lisa Dorfer

Centre Penitenciari de Dones de Barcelona – Wad-Ras

Carrer Doctor Trueta 84

08005 Barcelona, Spanien

Außerdem ist, nach über eineinhalb Jahren in der Klandestinität, Gabriel Pombo Da Silva am 25.01.2020 auf portugiesischem Territorium verhaftet worden.

Mit einem internationalen Haftbefehl war nach ihm gefahndet worden, da eine Haftzeit von über zehn Jahren noch aussteht (ein persönlicher Racheakt, der mit juristischen „Details“ bestückt ist). Gabriel kämpft weiter und trägt dem anarchistischen Kampf mit seinen Texten bei. Weitere Infos zu Ihm findet Ihr unter http://panopticon.blogsport.eu. Freiheit für Gabriel!

Und nun, bevor wir Euch natürlich viel Spaß beim Lesen und Stöbern wünschen, noch ein kurzer Aufruf an alle Gefangenen. Wie jedes Jahr wird es in verschieden Städten bundesweit Aktivitäten zum 1. Mai geben. Um die Mauern, die uns voneinander trennen, gerade an diesem Tag zu überwinden, gibt es den Wunsch, allen Gefangenen besonders an diesem Tag eine Stimme zu geben. Ob auf Demos, Kundgebungen oder Veranstaltungen, zu unserem Kampftag möchten wir Euch bei uns haben. Denn wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Daher hier die Bitte an Euch, schreibt und schickt uns bitte eure Gedanken zu diesem Tag und ermöglicht es uns, so diesen Tag gemeinsam zu begehen. Dafür im Vorfeld schon mal vielen Dank.

In diesem Sinne einen verspäteten, guten Start ins neue Jahr.

Inhalt:

4 18. März Termine

6 Aufruf des Netzwerks Freiheit für alle politischen

Gefangenen zum 18. März 2020

7 Perspektiven für ein freies Leben

8 Der faschistische türkische Staat entführt Aramäer!

11 Volksrat der Aramäer und aramäischer Sender Suroyo TV!

12 Zwei Texte der Organisation der Fadaian (Aghaliyat)

14 „Die Würde steht über dem Tod“!

16 Gefängniskämpfe in Italien

18 Anschlag auf „unsere Werte“

20 Hamburg: Redebeitrag 31.12.19 – Silvester zum Knast

21 3 von der Parkbank: Prozesstermine bis Mai

22 Rede bei der Soli-Demo am 8.1.20 in Hannover

23 Update und News aus dem Verfahren gegen

die 3 von der Parkbank

24 Interview mit Néstro nach seiner Entlassung am 22.01.2020

25 Leipzig: Solidarität mit den 3 vom Kreuz!

26 Interview zu einem Prozess in Magdeburg

27 Euer Besuch wurde mal wieder abgelehnt

28 Bericht: Bundesweiter Aktionstag zum 19. Dezember 2000

29 Freiheit für Loïc

Zum Tode von Heinrich “Ali” Jansen

30 Zwei Briefe von Rainer Loehnert

32 Brief von Carmen Forderer

33 Briefe von Musa Asoglu

34 Die Ehre

35 Entlassung? Denkste!

36 Die Mauern niederreißen, die den Knast von der

Außenwelt trennen

37 Brief von Néstro

