Bundeswehr Karrierecenter markiert und sabotiert!

Denn hier sollen unsere Klassengeschwister schon bald für die Wehrpflicht gemustert werden. Hier wollen sie junge Menschen davon überzeugen, für imperialistische Kriege der Herrschenden in den Tod zu ziehen. Denn die Wirtschaft schwächelt, eine Flaute folgt der anderen. Und auf der Suche nach Profit spitzen sich die Konflikte zwischen den imperialistischen Mächten zu.

Ihr Weg aus der Krise heißt Krieg und Militarisierung. Angriffe gegen Venezuela, Völkermord gegen Palästina und ein Vernichtungsfeldzug gegen Rojava. Viel zu viel um es alles aufzuzählen. Die Imperialistischen Staaten versuchen sich an einer Neuaufteilung der Welt. Das ist es, worüber sie dieses Wochenende in den Hinterzimmer der sogenannten „Sicherheitskonferenz“ verhandeln.

Und „unsere“ Bundesregierung ist wie immer auf der Falschen Seite. Wie könnten sie auch anderes? Als die Vertreter der Kapitalisten Klasse die sie sind, ist es das was ihre Klasse verlangt. Und das ist es wofür sie die Bundeswehr stärken. Ihre Rolle ist es diese Interessen mit Gewalt durchzusetzen.

Dafür brauchen sie Soldaten welches bereit sind für die Interessen der Kapitalisten zu sterben. Die Kriege in Afghanistan, Kosovo und in Mali zeigten: Es geht ihnen nicht um Menschenrechte sondern um die Sicherung von Profite und Ressourcen. Und dass ist es, wogegen wir kämpfen. Gegen ihre Kriege, gegen ihre Militarisierung, gegen ihr verrottetes System.

Denn der Kapitalismus, der ganze Kontinente vernichtet und die Welt unterwarf, wird niemals Frieden bringen! Ihre Armeen werden niemals unsere Freiheit Verteidigen! Und egal wie viele Polizisten sie an karren, uns werden sie nicht unterkriegen!

Nieder mit der Wehrpflicht!

Nieder mit der MSC!

Hoch die Internationale Solidarität!