Webseite mit Prozessberichten aus Düsseldorf

von: anonym am: 13.02.2026 - 13:07
Themen: 
Antifa
Repression

Da wir die Webseite nicht kannten und deswegen die Prozessberichte aus Düsseldorf bisher an uns vorbei gingen wollen wir sie hiermit verbreiten und einem größeren Publikum zugänglich machen:

 

https://bsg-nrw.org/

 

 

Da wir die Webseite nicht kannten und deswegen die Prozessberichte aus Düsseldorf bisher an uns vorbei gingen wollen wir sie hiermit verbreiten und einem größeren Publikum zugänglich machen:

 

https://bsg-nrw.org/

 

webadresse: 
https://bsg-nrw.org/...
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien: 
Public Domain (cc0): Weiternutzung ohne Einschränkung. Gemeinfrei im Sinne der Public Domain