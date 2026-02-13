Solidarität mit Rojava - YPJ Fahne am Turm heruntergelassen

Die Frauenverteidigungseinheiten erkämpften vor mehr als einem Jahrzehnt an vorderster Front die Revolution in Rojava und verteidigen diese seither gegen islamistische Milizen wie den IS, sowie den türkischen und den syrischen Staat. Sie sind ein wesentlicher Faktor für den Prozess der Frauenbefreiung in Rojava und gleichzeitig ein Vorbild für Frauen weltweit, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und für ihre Freiheit kämpfen.

Genau wie in Rojava und überall auf der Welt werden wir am 8.März in Stuttgart auf die Straße gehen – Für Frauenkampf & Revolution!

In Stuttgart: Demonstration 14 Uhr Schlossplatz