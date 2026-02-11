3 Podcasts der Sendung „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe Februar 2026

Kontokündigung wegen Antifa: Banken vollstrecken US-Politik in Deutschland Gespräch mit einem Mitglied der Roten Hilfe GLS-Bank und Sparkasse Göttingen kündigten der Roten Hilfe die Bankkonten. Die Kündigungen erfolgten kurz nach der US-Terrorlistung von „Antifa Ost“. Auch andere linke Organisationen wie die DKP und ABC Dresden sind von Debanking betroffen. Die Rote Hilfe ist eine seit über 100 Jahren bestehende bundesweit tätige, strömungsübergreifende linke Solidaritätsorganisation mit etwa 19.000 Mitgliedern. Sie unterstützt Menschen, die wegen ihres politischen Engagements von staatlicher Repression betroffen sind – durch Prozessbegleitung, Öffentlichkeitsarbeit und finanzielle Hilfe bei Repressionskosten. Zeug:innenvorladungen im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Daniela Klette Gespräch mit Ariane und Wolfgang Seit der Verhaftung von Daniela im Februar 2024 in Berlin gab es neben einigen Besuchsverboten zirka 40 Zeug:innenvorladungen. Davon ist auch Wolfgang, Mitglied dieser Radiosendung, betroffen. Da er die Aussage zu dem gesuchten Volker Staub verweigerte, wurde gegen ihn ein Bußgeld von über 1.000€ verhängt. Die Generalbundesanwaltschaft greift vor allem seinen öffentlichen Bericht der Anhörung vom 10.12.2025 in Hamburg an und „kritisiert“ u.a. seinen offensiven Umgang zu Aussageverweigerung: Anna und Artur halten das Maul! Der Prozess gegen die Ulm5–Gefangenen beginnt im April Telefonat mit dem Anwalt Mathes Breuer Die fünf Genoss:innen „Ulm5“ sind seit dem 8. September 2025 nach einer Aktion gegen den größten israelischen Waffenhersteller Elbit Systems in Ulm inhaftiert. Sie werden wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung über 1.000.000€ und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (gemäß § 129 StGB) angeklagt. Sie sind in fünf verschiedenen Knästen Baden-Württembergs eingesperrt und drakonischen Sonderhaftbedingungen ausgesetzt. Ende April beginnt der Prozess gegen sie vor dem Landgericht Stuttgart. Die Sendung wird wiederholt am Donnerstag, den 5.2. von 11-12 Uhr Dienstag, den 10.2. von 19-20 Uhr, Donnerstag, den 12.2. von 11-12 Uhr und von 22-23 Uhr. Sowie Dienstag, den 17.2. und 24.2. jeweils von 19-20 Uhr. Eine neue Sendung wird es am Dienstag, den 3. März 2026 von 19–20 Uhr geben. Zu empfangen nur per Livestream über: www.radioflora.de https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...