Solidaritätserklärung für den Gefangenen Andreas Krebs
Der Knastrebell Andreas, der schon insgesamt 26 Jahre in deutschen und italienischen Knästen hinter sich hat, wurde auf die Isolationsabteilung A 9 der JVA Tegel verlegt .
Er befindet sich deswegen seit dem 26.Januar im Hungerstreik.
Nach einer Zellenrazzia wurden bei ihm angeblich Drogen gefunden. Er geht davon aus, dass ihm diese Drogen untergeschoben worden sind. Wahrscheinlich mit Unterstützung von Beamten! Alle Vollzuglockerung einschließlich von 2/3, die er durch diverse Hungerstreiks erkämpft hat, sind gestrichen worden!
Er fordert die Rückverlegung auf seine alte Station.
Andreas hat sich immer für die Unterdrückten und auch für Daniela Klette eingesetzt.
Wir das „Bundesweite Netzwerktreffen Solidarität mit Daniela“ haben viele seiner Solidarititätsbotschaften auf Veranstaltungen, Demos und Knastkundgebungen gerne verbreitet. Sie waren und sind uns sehr wichtig gewesen.
Jetzt ist aber auch Solidarität für Andreas Krebs angesagt!
Unterstützt Andreas Hungerstreik:
Er muss auf seine alte Station zurück verlegt werden!
Bundesweite Netzwerktreffen Solidarität mit Daniela