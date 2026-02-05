Free Maja! Free all Antifas! - Solidarität mit Maja – gegen Faschismus und Repression! - Solibilder im Stadtbild

Hier der kurze Text: Solidarität mit Maja – gegen Faschismus und Repression!

Zum Hintergrund: Alljährlich findet im Februar in Budapest der sogenannte „Tag der Ehre“ statt – eine der größten Zusammenkünfte von Faschist*innen, Neonazis und rechten Militanten in Europa. Viele marschieren in SS-Uniformen durch die Straßen. Organisiert wird der Aufmarsch von einem internationalen Netzwerk der extremen Rechten. Der Aufmarsch wird nicht nur geduldet, sondern aktiv von der ungarischen Regierung unterstützt.

In den letzten Jahren jedoch formierte sich zunehmend antifaschistischer Widerstand – auch aus Deutschland und Italien. 2023 kam es am Rande der Demonstration zu Auseinander-setzungen zwischen Teilnehmern des Aufmarschs und Antifaschist*innen. Dabei wurden einige der Faschist*innen teils schwer verletzt.

Maja wurde wegen einer dieser Auseinandersetzungen im Dezember 2023 in Berlin festgenommen und in einer rechtswidrigen Nacht-und-Nebel-Aktion nach Ungarn ausgeliefert. Dort stand Maja dann vor Gericht und wurde verurteilt. Als nicht-binäre Person war Maja im ungarischen Strafvollzug und während des gesamten Verfahrens zusätzlicher Repression ausgesetzt. In einem offen queerfeindlichen Staat wie Ungarn bedeutet dies gezielte Diskriminierung, Schikanen und eine besondere Gefährdung.

Weitere Infos: @basc.news, @free.maja & www.basc.news