Sponti für Maja in HRO

Am Abend des 03.02. gingen wir mit ca. 50 Antifaschist*innen wütend und laut in Rostock auf die Straße, um unsere Solidarität mit Maja auszudrücken.

Die unangemeldete Sponti zog begleitet von kämpferischen „Free Maja“ Rufen und viel Feuerwerk durch unser Viertel

Um es den Bullen schwerer zu machen, wurden verschiedene Barrikaden auf die Straße gezogen.

Viele Anwohner*innen und Passant*innen wurden durch unseren Auftritt aufmerksam und von der Demo freudig gegrüßt.

Anlass war das für Mittwoch erwartete Urteil gegen Maja. Wir werden dieses nie akzeptieren. In Anbetracht des ungarischen Unrechtsstaates und seiner Komplizen aus Deutschland bleibt uns nur der Kampf für ein besseres Morgen!

Majas Verurteilung würde einen herben Verlust für die antifaschistische Bewegung bedeuten.

Legal, illegal, scheißegal. Im Zweifel für die Antifa!

Maja du bist nicht allein.

Wir kämpfen weiter und die Solidarität reicht von Budapest bis Rostock!

Wir grüßen auch alle Angeklagten in Düsseldorf und Dresden und schicken viel Kraft hinter die Mauern.

Free Maja!

Free all Antifas!

Nazis aufs Maul!