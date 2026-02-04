Free Maja -Rollende Soligrüße nach Budapest!
von: anonym am: 04.02.2026 - 09:19
Themen:
Weil wir selbst nicht vor Ort sein können, schicken wir Soli-Graffiti über die Schiene. Free Maja und alle Anderen!
webadresse:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen
Ergänzungen
wenn die beschriftungstafeln,
wenn die beschriftungstafeln, hier unten links der braune bereich, nicht übermalt werden, werden die wagen üblicherweise nicht gereinigt. dann bliebe die message länger erhalten... da stehen die ganzen infos dran für den ablauf, da werden die bahnunternehmen immer etws pissig...