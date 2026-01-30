Repost: Rojava verteidigen! CDU-Parteibüro des Kreisverbandes Bonn angegriffen

Der aktuelle Großangriff der dschihadistischen HTS-Banden und der IS-Terroristen gegen Rojava wird aktiv von der CDU unterstützt. Während Kobane bereits seit mehr als einer Wochen eingekesselt ist und hunderttausende Zivilist:innen ohne Strom und Wasser sind, läd Merz Al-Sharaa "Jolani", Anführer islamistischer Milizen und selbsternannter Übergangspräsident Syriens, zum Staatsbesuch nach Deutschland ein und sichert der sog. Übergangsregierung diplomatischen Rückhalt zu. Auf der Tagesordnung des Staatsbesuchs standen allen voran Merz's rassistische Abschiebepläne und Investitionsmöglichkeiten für das deutsche Kapital in Syrien. Gleichzeitig sicherte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kurz nachdem die Angriffe auf kurdische Stadtteile in Aleppo starten 620 Millionen Euro Finanzhilfe dem HTS-Regime zu. Damit nicht genug. Der NATO-Partner Türkei wird seit Jahren von Deutschland finanziert und mit Waffen beliefert. Drohnen und Bomben, wovon Teile in Deutschland produziert werden, werden von der Türkei eingesetzt, um Rojava zu bombardieren. Deutschland und allen voran dessen politischen Führungskräfte der CDU, sind somit Mittäter im Krieg gegen Rojava.

Der HTS, der Türkei und den westlichen Staaten geht es darum die erkämpften Errungenschaften in Rojava niederzuschlagen: Rätestrukturen, Frauenbefreiung, Selbstverwaltung, Ökologie, friedliches Zusammenleben verschiedener Ethnien und Religionen und die kurdische Bevölkerung in Rojava sollen vernichtet werden. Währenddessen greift das Kurdische Volk entschlossen zur Waffe um ihre Revolution zu verteidigen. Die Situation ist ernst, doch der Geist der Revolution ist ungebrochen. Die Zeit unsere internationale Solidarität praktisch werden zu lassen ist jetzt! Hier im Herzen der imperialistischen Bestie gilt es die Revolution zu verteidigen und dem deutschen Imperialismus in den Rücken zufallen, um unsere kämpfenden Genoss:innen in Rojava zu unterstützen.

Es lebe die Revolution!

Bijî berxwedana Rojava!

Videoaufnahme der Aktion:

https://archive.org/details/rojava-verteidigen